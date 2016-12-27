Фото жуткой аварии, в которой погиб дорожный полицейский Акмолинской области, появилось в Сети

Как сообщали ранее, 24-летний сотрудник ведомства преследовал автомашину нарушителя, который превысил установленный скоростной режим в поселке Жибек Жолы Аршалынского района. В ходе погони произошло ДТП - полицейский совершил наезд на отбойную опору. В результате аварии он скончался.

Сержант полиции Айтмаганбетов Рустем Серикович родился 14 марта 1992 года в Карагандинской области, в органах внутренних дел с ноября 2014 года, в должности полицейского роты дорожно-патрульной полиции МПС ДВД Акмолинской области с января 2016 года. Семейное положение – холост.





В полицию Рустем пришел по стопам своего отца, старшины полиции в отставке Айтмаганбетова Серика Армияновича, долгое время прослужившего в системе органов внутренних дел. Серик Армиянович службу начал в 1991 году с должности инспектора дорожно-патрульной службы, и в течение 25 лет оставался верным выбранному пути. В июле этого года Серик Армиянович, с должности полицейского роты дорожно-патрульной полиции МПС ДВД, ушел на заслуженный отдых.







