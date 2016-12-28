На большей части Казахстана 28 декабря пройдут осадки
28 декабря 2016, 06:00
По республике сохраняется неустойчивый характер погоды.
На большей части территории Казахстана сохраняется неустойчивый характер погоды, с прохождением атмосферных фронтальных разделов пройдут осадки, на юго-востоке республики в горных и предгорных районах ожидаются сильные осадки. Местами ожидается метель, туман, гололед, усиление ветра, передает Zakon.kz со ссылкой на Комитет по ЧС МВД РК.
В Восточно-Казахстанской области местами ожидается туман, гололед усиление ветра 15-20 м/с с метелью, в Жарминской районе порывы ветра 25 м/с.
В Жамбылской, Кызылординской, Мангыстауской, Атырауской, Западно-Казахстанской, Карагандинской областях местами – туман, гололед, в Карагандинской области местами ночью – метель, в Жамбылской, Западно-Казахстанской областях усиление ветра 15-20 м/с, в Жамбылской области ночью порывы 23 м/с.
В Акмолинской, Костанайской, Павлодарской областях местами метель, усиление ветра 15-20 м/с.
В Алматинской, Южно-Казахстанской областях местами – туман, ночью местами – усиление ветра 15-20 м/с.
В Северо-Казахстанской области местами ожидается низовая метель, днем местами – усиление ветра 15-20 м/с.
В Алматы днем -1°, облачно.
В Астане днем -12°, облачно.
Подробный прогноз погоды смотрите здесь.
Фото: ru.spurniknews.kz.
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