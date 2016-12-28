Мужчину, найденного расчлененным в мусорном баке, убили из-за игровой приставки
28 декабря 2016, 06:55
Ссора произошла из-за долга в 80 тысяч тенге за аренду игровой приставки.
В специализированном межрайонном суде Алматы началось слушание по этому делу. В жестоком убийстве обвиняются двое молодых людей в возрасте 23-х и 24-х лет, сообщает "Первый канал Евразия".
Стало известно, что ссора произошла из-за долга в 80 тысяч тенге за аренду игровой приставки. Один из обвиняемых не хотел платить по счетам.
Напомним, утром 7 сентября по ул.Абылай хана в мусорных баках были найдены пакеты с частями тела - головой и рукой. Подозреваемыми оказались уроженцы ВКО и города Павлодар, 1993 и 1994 года рождения. Сразу после совершения преступления они скрылись из Алматы и попытались пересечь государственную границу.
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