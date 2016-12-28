Известного футболиста спустили с лестницы за расистские лозунги, спортсмен госпитализирован

Знаменитый английский футболист Пол Гаскойн был госпитализирован после драки в лондонском отели Ace, сообщает Zakon.kz со ссылкой на The Daily Mail.





Как сообщает британское издание, зачинщиком потасовки стал сам 49-летний Гаскойн. Футболист после заселения, в гостиницу находясь в состоянии алкогольного опьянения, нарушал общественный порядок, приставал к женщинам и выкрикивал расистские лозунги. Вступив в словесную перепалку с одним из посетителей, завязал драку. В ходе которой был сброшен с лестницы.





Гаскойн был доставлен в больницу с черепно- мозговой травмой. Другого участника драки задержала полиция.





В прошлом году его нашли пьяным в луже крови в одном из отелей , в 2014 году он провел пять дней в клинике после отравления джином, а также был выселен из квартиры, которую арендовал за 500 тысяч фунтов стерлингов в год. Пол неоднократно лечился от алкоголизма, но пока безрезультатно.



