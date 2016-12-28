Известного футболиста спустили с лестницы за расистские лозунги, спортсмен госпитализирован
28 декабря 2016, 16:12
Гаскойн был доставлен в больницу с черепно- мозговой травмой. Другого участника драки задержала полиция.
Знаменитый английский футболист Пол Гаскойн был госпитализирован после драки в лондонском отели Ace, сообщает Zakon.kz со ссылкой на The Daily Mail.
Как сообщает британское издание, зачинщиком потасовки стал сам 49-летний Гаскойн. Футболист после заселения, в гостиницу находясь в состоянии алкогольного опьянения, нарушал общественный порядок, приставал к женщинам и выкрикивал расистские лозунги. Вступив в словесную перепалку с одним из посетителей, завязал драку. В ходе которой был сброшен с лестницы.
Гаскойн был доставлен в больницу с черепно- мозговой травмой. Другого участника драки задержала полиция.
В прошлом году его нашли пьяным в луже крови в одном из отелей , в 2014 году он провел пять дней в клинике после отравления джином, а также был выселен из квартиры, которую арендовал за 500 тысяч фунтов стерлингов в год. Пол неоднократно лечился от алкоголизма, но пока безрезультатно.
На протяжении карьеры Гаскойн выступал в составе английских "Ньюкасла", "Миддлсбро", "Эвертона", "Тоттенхэма", итальянского "Лацио" и шотландского "Рейнджерс". Вместе с шотландским клубом он стал двукратным чемпионом страны, а также обладателем национального Кубка и Суперкубка.
Гаскойн входит в Зал славы английского футбола. В составе сборной Англии он провел 57 матчей и забил десять голов. Завершил карьеру в 2004 году.
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