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Новости за сегодня

Казахстан упрощает процедуру привлечения иностранной рабочей силы

28 декабря 2016, 16:49

На рынке труда сегодня в Казахстане присутствует порядка 100 стран.


С 2017 года в Казахстане будет упрощена процедура привлечения квалифицированной иностранной рабочей силы (ИРС). Об этом сегодня в Астане заявил председатель комитета труда, социальной защиты и миграции МЗСР РК Акмади Сарбасов, передает корреспондент Zakon.kz.

«С 1 января будет введен новый упрощенный порядок привлечения иностранной рабочей силы, - сказал Сарбасов в ходе брифинга в СЦК. – В частности, иностранные специалисты, прибывающие в Казахстан, получат возможность трудоустроиться самостоятельно в течение трех месяцев на основании справок о соответствии квалификации, на любое место работы по профессии, входящей в перечень востребованных профессий в приоритетных отраслях экономики».

При этом, главный государственный инспектор труда РК отметил, что отбор желающих будет очень жесткий, по специально выработанной министерством бальной системе, и не превысит 30 тысяч человек. По его словам, облегчение системы не повлияет на рынок труда в Казахстане в целом, и не спровоцирует увеличение безработицы.

«На рынке труда сегодня в Казахстане присутствует порядка 100 стран. При этом, доля 5 стран присутствующих на национальном рынке (от авт. – превалирует), с учетом реализации инвестиционных проектов из этих стран. Среди них Китай, Великобритания, Турция, Индия. Но это рынок высококвалифицированной иностранной рабочей силы. Это специалисты, обладающие 7-8 уровнем квалификации (согласно национальной системе квалификации), которых нет на нашем рынке труда» - сказал Акмади Сарбасов.

Помимо этого, он отметил, что с 2017 года будет пересмотрена процедура выдачи разрешений работодателям на привлечение ИРС. Теперь квоту будут устанавливать по видам экономической деятельности с учетом потребностей работодателей, спроса на рабочую силу в том или ином регионе, численности безработных граждан, удовлетворении потребностей в рабочей силе за счет трудовых ресурсов и оценки эффективности использования ИРС в предыдущем году.

Кроме того, теперь для получения разрешения на привлечение ИРС работодателям будет необходимо уплачивать налоговый сбор. «Его ставка будет дифференцирована в зависимости от отрасли и категории привлекаемых работников» - заключил он. Стоит отметить, что речь идет об иностранных гражданах не входящих в число стран ЕАЭС.

Автор Татьяна Ковалева, Астана
Фото 21region.org

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