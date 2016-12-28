Казахстан упрощает процедуру привлечения иностранной рабочей силы

С 2017 года в Казахстане будет упрощена процедура привлечения квалифицированной иностранной рабочей силы (ИРС). Об этом сегодня в Астане заявил председатель комитета труда, социальной защиты и миграции МЗСР РК Акмади Сарбасов , передает корреспондент , передает корреспондент Zakon.kz





«С 1 января будет введен новый упрощенный порядок привлечения иностранной рабочей силы, - сказал Сарбасов в ходе брифинга в СЦК. – В частности, иностранные специалисты, прибывающие в Казахстан, получат возможность трудоустроиться самостоятельно в течение трех месяцев на основании справок о соответствии квалификации, на любое место работы по профессии, входящей в перечень востребованных профессий в приоритетных отраслях экономики».





При этом, главный государственный инспектор труда РК отметил, что отбор желающих будет очень жесткий, по специально выработанной министерством бальной системе, и не превысит 30 тысяч человек. По его словам, облегчение системы не повлияет на рынок труда в Казахстане в целом, и не спровоцирует увеличение безработицы.





«На рынке труда сегодня в Казахстане присутствует порядка 100 стран. При этом, доля 5 стран присутствующих на национальном рынке (от авт. – превалирует), с учетом реализации инвестиционных проектов из этих стран. Среди них Китай, Великобритания, Турция, Индия. Но это рынок высококвалифицированной иностранной рабочей силы. Это специалисты, обладающие 7-8 уровнем квалификации (согласно национальной системе квалификации), которых нет на нашем рынке труда» - сказал Акмади Сарбасов.





Помимо этого, он отметил, что с 2017 года будет пересмотрена процедура выдачи разрешений работодателям на привлечение ИРС. Теперь квоту будут устанавливать по видам экономической деятельности с учетом потребностей работодателей, спроса на рабочую силу в том или ином регионе, численности безработных граждан, удовлетворении потребностей в рабочей силе за счет трудовых ресурсов и оценки эффективности использования ИРС в предыдущем году.





Кроме того, теперь для получения разрешения на привлечение ИРС работодателям будет необходимо уплачивать налоговый сбор. «Его ставка будет дифференцирована в зависимости от отрасли и категории привлекаемых работников» - заключил он. Стоит отметить, что речь идет об иностранных гражданах не входящих в число стран ЕАЭС.





Автор Татьяна Ковалева, Астана