Проблемные займы: как правильно судиться с банками?

В последнее время у нас в Казахстане стали частыми обращения в суд по поводу банковского займа.

В условиях кризиса, у многих заемщиков уменьшились как доходы, так и в принципе, платежеспособность. В связи с этим, им труднее выполнять взятые на себя обязательства. Суды по кредитам это уже не редкость. И заемщики, оказавшиеся в тяжелой финансовой ситуации, предстают перед судом в качестве ответчиков, независимо ни от каких причин, банк требует выплаты долга. Что делать и как правильно выстроить свою линию защиты, если банк подал в суд? С этим вопросом мы обратились к юристу Александру Каплану.





- «Проблемный займ» – что под этим подразумевают юристы?





Понятие «проблемный займ» состоит из целого ряда составляющих. Прежде всего - это «неплатежеспособность», ситуация, когда заёмщик не может своевременно выполнять свои обязательства. Это комплексный показатель, при определении которого учитываются доходы заёмщика в настоящее время и их прогноз на будущее, вероятность исполнения обязательств по погашению займа в будущем. Просчитываются случай дефолта заёмщика, вероятность восстановления платежеспособности, и так далее.





При этом, отмечу, что фиксация банком статуса «проблемного займа» по внутреннему учёту зачастую производится не совсем корректно.





К примеру, по закону банки обязаны предоставлять информацию по займу в кредитное бюро, однако на практике бывают ситуации, когда предоставляется некорректная и недостоверная информация о займе. Например, информация о залогах некорректная, неверный порядок погашения, размер погашенных платежей, размер оставшейся суммы, и так далее.





С точки зрения закона, статус «проблемный» займу присваивается решением кредитного комитета банка, на основании собственной внутренней политики, с осуществлением ряда соответствующих бухгалтерских проводок и внесения информации в кредитное бюро.





Однако на практике эти процедуры не всегда соблюдаются должным образом.





Истребование в суде и изучение указанной информации из самого банка зачастую также осложнено сопротивлением банка, которому невыгодно предоставлять заёмщику документарные инструменты для защиты своей позиции в суде.





Ещё одним критерием присвоения статуса «проблемного займа» является его обеспеченность. Так, выбытие обеспечения займа, например, уничтожение предмета залога, или гарантия/поручительство лица по ряду обстоятельств (например, банкротство или смерть гаранта/поручителя) вместе с существенной угрозой снижения платежеспособности должника может расцениваться как угроза возникновения проблемного займа.





Если при анализе этих факторов уполномоченный орган банка (кредитный комитет) придёт к выводу о том, что займ является проблемным, ему присваивается соответствующий статус. И вот какие последствия: списывается займ с баланса банка «на внесистемный учёт», фактически это выведение займа с баланса и финансовой отчётности банка. К последствиям присвоения статуса «проблемный» относится и прекращение попыток досудебного урегулирования погашения займа.





И в этой ситуации, хоть и абсурдно, но судебное взыскание просроченных сумм встречается на практике. При отсутствии возможности взыскания займа, когда займ признан безнадёжным - списание займа, то есть, фактически, прощение долга.





Такие ситуации крайне редки, и немаловажным фактором является то, что со списанных займов банки должны оплатить налог в размере 20% за списание обязательства, чего банки, по понятным причинам, делать не хотят.





- Из-за каких займов в основном судятся – по ипотечным или потребительским кредитам?





- Такой статистики у меня нет, однако могу сказать, что наиболее простые по судебному взысканию и исполнению как для суда, так и для банка и заёмщика - потребительские займы, а наиболее сложные - ипотечные и залоговые займы.





По первой категории дел заёмные суммы, в основном, небольшие (часто до 10 миллионов тенге), и могут быть взысканы как с заработной платы должника, так и с продажи его имущества.





А вот ипотечные займы зачастую берутся на крупные суммы (до 1,5 млн. $ и выше), и судебные разбирательства по ним сопряжены с существенными имущественными интересами банка - с одной стороны, и имущественными рисками заёмщика - с другой.





- С чего надо начать свою линию защиты клиенту, просрочившему выплату кредита?





- Прежде всего следует обратиться к юристу, имеющему практику по такой работе. Каждое дело уникально и неповторимо, и всё-таки я попробую выразить общие рекомендации по построению стратегии взаимодействия с банком и судом по таким делам.





* Во-первых, тщательно изучите все имеющиеся документы - договор банковского займа, договор залога (если есть), затребуйте кредитный отчёт с ТОО "Первое кредитное бюро" или АО "Государственное кредитное бюро". Обратите внимание, что такой отчёт можно получить бесплатно один раз в год.





* Во-вторых, внимательно изучите доверенности и приказы на лиц, с которыми непосредственно работаете, есть ли у них полномочия по тем вопросам, с которыми вы к ним обращаетесь.





* В-третьих, если банк ещё не подал в суд - то следует обратиться туда с письмом с просьбой предоставить развёрнутый расчёт вашей задолженности, включающий сумму основного долга, просроченного и уплаченного вознаграждения, пеней и штрафов.





* В-четвертых, оцените риски - перспективу обращения банком взыскания на заложенное имущество (при наличии) во внесудебном и судебном порядке. Если риск существенен и причиняет вам такой же ущерб, следует либо обратиться в банк с заявлением о реструктуризации займа. Либо предоставить дополнительные





или другие залоги вместо имеющегося. Можно залог заменить гарантией или поручительством (на практике такого практически не бывает), или заключить соглашение с банком на других условиях, исключающих реализацию залога.





* В-пятых, если риск обращения взыскания на залог существенный, а банк от принятия предложенных мер уклоняется, что бывает чаще всего, то на 90% банк уже готов к суду. Значит, следует подготовиться и вам.





Сейчас практика складывается так, что банки, чаще всего, взыскивают не всю сумму долга по займу, а лишь часть самого основного долга, в таком размере, который обеспечен залогом (при его наличии), или такой суммы, которую, по оценке банка, заёмщик наиболее реально может погасить в ближайшей перспективе.





При этом должник остаётся должным оставшуюся часть займа, включая вознаграждение, которые банк может взыскивать в любое время.





Следует помнить, что по требованиям банков о взыскании задолженности по займам срок исковой давности не ограничен (по прочим требованиям - 3 года). И после просрочки оплаты текущего платежа более чем на 180 дней, размер вознаграждения и неустойки банком «замораживается» и не начисляется более.





И ещё совет для самих проблемных заемщиков. Оказавшись в суде, вы получаете иск на руки. Внимательно знакомьтесь с ним, а также всеми приложенными документами - банковским экземпляром договора и графиком погашения задолженности, уведомлениями о невыполнении обязательства, уведомлениями о проведении внесудебной реализации залога (если есть), протоколы заседания кредитного комитета, служебные записки и т.д.





Если вы не согласны с взыскиваемой суммой - требуйте назначение судебной экономической экспертизы расчёта задолженности.





Потребуйте у банка предоставить ваше кредитное досье, где должны быть протоколы заседания кредитного комитета по вопросам, связанным с вашим займом. Внимательно изучите эти документы, в них указывается «судьба» вашего займа, его история и текущий статус. Затребуйте отчёт с кредитного бюро. В зависимости от ситуации может понадобиться вызвать в суд специалистов для предоставления экспертного заключения.





И после изучения всей совокупности указанных документов выстраивается наиболее выигрышная стратегия поведения в суде. Следует отметить, что суды, зачастую, к требованиям банков более лояльны, чем к заёмщикам, поэтому надо понимать, что только 100% надёжные аргументы могу привести к ожидаемому результату.





О результате. Следует чётко разграничивать понятия «я хочу» и «я получу». Под наиболее реально достижимым результатом часто подразумевается не тот результат, который хочется получить в идеале. В ходе изучения документов в суде может возникнуть ситуация, когда ранее избранная стратегия может поменяться из-за появления ряда документов. Здесь задачей становится плавно изменить стратегию и тактику поведения в суде.





- Суммы долгов банк в любом случае взыскивает? Есть ли случаи, чтобы банк проиграл клиенту?





В большинстве случаев банк выигрывает в суде, однако бывают случаи, когда клиенту





удаётся снизить размер взыскиваемых сумм за счёт снижения размера вознаграждения и просроченного вознаграждения. И, иногда даже добиваются удовлетворения требований заёмщика по встречному иску и отказе в удовлетворении иска банка. Но такие случаи довольно редкие, можно сказать, единичные. Добиться этого можно, только при выявлении существенных ошибок со стороны банка, чего обычно не происходит.





- Бывает ли так, что судьи отдают свои предпочтения при рассмотрении дел кому-то из участников процесса – банку или клиенту?





- Да, бывает, и к сожалению, чаще всего суды отдают предпочтения интересам банков. Например, когда я анализировал судебную практику по конкретному судье одного из районных судов города Алматы, я обнаружил, что этот судья удовлетворял несколько исков банка, и взыскивал с должника сумму неустойки, в шесть раз выше суммы основного долга. В шесть раз! В другом решении - в два-два с половиной раза выше. При этом статья 297 Гражданского кодекса РК, регламентирующая возможности снижения такой неустойки (пени), на практике работает хорошо, и суды часто снижают взыскиваемую неустойку до 10-20%. Почему некоторые судьи её не применяют - отдельный вопрос.





- Какие доказательства предоставляет банк при рассмотрении дела в отношении клиента, просрочившего займ?





Такими доказательствами если перечислить прямо по пунктам, всего их будет примерно восемь.





* Договор банковского займа,





* договор залога (если есть), оценка залога,





* регистрация залога в органе юстиции,





* выписка по приходу/расходу денежных средств, из которой видно получение займа, уведомления заёмщика о невыполнении обязательства,





* расчёт задолженности заёмщика на дату подачи иска,





* исковое заявление в суд,





* оплаченная государственная пошлина за подачу иска в суд, возможно также предоставление других доказательств на усмотрение банка.





- Самый, на ваш взгляд «тяжелый судебный процесс», связанный с банковскими займами?





- Взыскание просроченного займа и вознаграждения по ипотеке, где залогом выступает единственное жильё, а у собственника и заёмщика в одном лице там проживает семья и несовершеннолетние дети. Ипотечные займы сложны, поскольку обычно существенны по стоимости для заёмщика, которому требуется защитить свои интересы. При этом суды стараются максимально исключить допущение ситуации, при которой заёмщик лишается единственного жилья.





Но даже вступившее в силу решение суда - это ещё половина дела, ведь требования решения суда ещё нужно исполнить. Но если у вас проблемный займ, то не бойтесь судиться с банком.





И не сильно надейтесь на то, что с банком можно решить вопрос «полюбовно». При этом, разумеется, свои обязательства по банковским займам, принятые и зафиксированные договором, следует исполнять в полном объёме. Однако нужно всегда помнить, что банк -прежде всего коммерческая организация, для которой главная цель работы - извлечение дохода. Иногда банки допускают ошибки, за которые, в конечно счёта, расплачивается заёмщик.





- Спасибо за интервью!





Немного статистики.





Один миллион двести тысяч казахстанцев имеют по два кредита, об этом сообщает аналитический центр первого кредитного бюро. По три кредита оформили триста двадцать пять тысяч человек. И чуть меньше – имеют более четырех кредитов. Розничный ссудный портфель составляет порядка 4,5 триллиона тенге.





Если вы еще только собираетесь оформить кредит, подумайте, просчитайте несколько раз, следуя народной пословице - семь раз отмерь, один раз отрежь. Ведь ни для кого уже не секрет, банк – особой добросердечностью не отличается.



