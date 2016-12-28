Посольство США увеличило срок визы для казахстанцев до 10 лет

Долгосрочные визы будут выдавать с 29 декабря 2016 года.

Посольство США в Казахстане сообщило о начале выдачи долгосрочных виз для деловых и туристических поездок гражданами РК , передает , передает Zakon.kz





Долгосрочные визы будут выдавать с 29 декабря 2016 года.





"Введение бизнес и туристической визы сроком на десять лет даст возможность гражданам Казахстана и Америки посвятить больше времени планированию поездки, и не переживать об оформлении визы", - сказал посол США в Казахстане Джордж Крол.





Отмечается, что упрощение визовых требований на взаимной основе происходит в год 25-летия установления дипломатических отношений между двумя странами.





"Такое развитие событий подчеркивает прочные партнерские отношения, сформировавшиеся между нашими странами на протяжении последних двадцати пяти лет, и символизирующие приверженность Соединенных Штатов к дальнейшему развитию дружеских отношений с народом Казахстана и в дальнейшем", - отметил Джордж Крол.





В то же время Министерство иностранных дел Республики Казахстан будет выдавать визы сроком действия на десять лет для граждан США, которые планируют туристические и деловые поездки в Казахстан. С 1 января гражданам США, приезжающим в Казахстан на менее чем 30 дней, виза не потребуется.



