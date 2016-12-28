Посольство США увеличило срок визы для казахстанцев до 10 лет
28 декабря 2016, 19:03
Долгосрочные визы будут выдавать с 29 декабря 2016 года.
Посольство США в Казахстане сообщило о начале выдачи долгосрочных виз для деловых и туристических поездок гражданами РК, передает Zakon.kz.
Долгосрочные визы будут выдавать с 29 декабря 2016 года.
"Введение бизнес и туристической визы сроком на десять лет даст возможность гражданам Казахстана и Америки посвятить больше времени планированию поездки, и не переживать об оформлении визы", - сказал посол США в Казахстане Джордж Крол.
Отмечается, что упрощение визовых требований на взаимной основе происходит в год 25-летия установления дипломатических отношений между двумя странами.
"Такое развитие событий подчеркивает прочные партнерские отношения, сформировавшиеся между нашими странами на протяжении последних двадцати пяти лет, и символизирующие приверженность Соединенных Штатов к дальнейшему развитию дружеских отношений с народом Казахстана и в дальнейшем", - отметил Джордж Крол.
В то же время Министерство иностранных дел Республики Казахстан будет выдавать визы сроком действия на десять лет для граждан США, которые планируют туристические и деловые поездки в Казахстан. С 1 января гражданам США, приезжающим в Казахстан на менее чем 30 дней, виза не потребуется.
Фото: ibirzha.kz.
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