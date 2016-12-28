Задержан бывший председатель КНБ РК

По местам жительства подозреваемых и их родственников проведены обыски, изъяты вещественные доказательства.

Комитетом национальной безопасности Республики Казахстан осуществляется досудебное расследование в отношении ряда должностных лиц государственных органов , сообщает , сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.





"В ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий, 26 декабря 2016 года по подозрению в совершении преступлений, предусмотренных ст.185 ч.3 ("Разглашение государственных секретов") и ст. 362 ч.3 ("Превышение власти и должностных полномочий") Уголовного кодекса Республики Казахстан, задержаны Дутбаев Нартай Нуртаевич, Хасен Нурлан Болатулы и Нуртаев Ерлан Суюмбаевич", - говорится в сообщении пресс-службы.





Сообщается, что указанные лица водворены в Следственный изолятор КНБ. По местам жительства подозреваемых и их родственников проведены обыски, изъяты вещественные доказательства.





Согласно данным на сайте КНБ РК, Дутбаев Нартай Нуртаевич занимал должность председателя ведомства с декабря 2001 года по февраль 2006 года.



