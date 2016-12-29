Чем запомнился год уходящий: события в Казахстане, которые навсегда стали частью истории

Весь этот год для каждого останется в памяти своим – веселым и не очень, счастливым и заканчивающимся в ожидании счастья. Но то, что он стал уникальным и незабываемым – это очевидно.

2016 год близится к своему завершению. По традиции, подводя итоги мы составили свой рейтинг событий уходящего года, которые особо остались в памяти казахстанцев.





Каким он был 2016 год? Конечно, каждый вспомнит что-то свое личное, свадьбу, рождение детей, карьерный рост, но в целом и в жизни страны были яркие, долгожданные и значимые моменты.





Итак, представляем вам наш ТОП – 10 в порядке значимости.





1.Парламентские выборы













Эти выборы были седьмыми по счету.





В конце марта шесть политических партий боролись за место в Парламенте, однако прошли всего три: «Нур Отан» (82,15 %), Демократическая партия Казахстана «Ак жол» (7,18 %), Коммунистическая народная партия Казахстана (7,14 %). В Мажилис в качестве председателя вернулся Нурлан Нигматулин.





















В этом году Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев объявил мораторий на ряд норм Земельного кодекса. А именно на продление сроков аренды сельскохозяйственных земель иностранцам с 10 до 25 лет. Эта норма вызвала волну возмущения среди казахстанцев, вызвав несанкционированные митинги. Министр национальной экономики РК Ерболат Досаев, ведомство которого и инициировало эти поправки, подал в отставку. Президент поручил создать Комиссию по земельной реформе, которая в течение четырех месяцев провела огромную работу. Своим Указом Глава государства продлил мораторий на введение поправок в Земельный кодекс до 31 декабря 2021 года.









Амнистия стала жестом доброй воли со стороны государства.













Глава государства подчеркнул, что за годы Независимости в стране 8 раз объявлялась амнистия. Эта амнистия охватит порядка 28 тыс граждан.

Амнистия предусматривает освобождение от уголовного наказания, в основном, социально уязвимых категорий граждан, несовершеннолетних, беременных женщин, женщин, имеющих несовершеннолетних детей, пожилых лиц, инвалидов, а также лиц, совершивших малозначительные и нетяжкие уголовные правонарушения.

В отношении других категорий осужденных, с учетом тяжести совершенного деяния, амнистия будет применяться в ограниченных пределах и дифференцированно и лишь при условии полного возмещения нанесенного ими ущерба. В то же время законопроект запрещает амнистию лиц, совершивших наиболее опасные преступления, что исключит риски ухудшения криминогенной ситуации.





4. Кадровые перестановки:

























Впервые регион Центральной Азии представлен в ключевом органе Организации Объединённых Наций. Официально РК вступит в права с 1 января 2017 года.

Кандидатуру Казахстана поддержали 138 государств из 193 государств-членов ООН, принявших участие в голосовании.

Совет Безопасности ООН состоит из 15 государств, из которых 5 имеют статус постоянного члена (Россия, США, Китай, Великобритания и Франция), а 10 оставшихся избираются сроком на два года каждый от 5 региональных групп. Казахстан сменит Малайзию в качестве представителя Азиатско-Тихоокеанской группы государств.













5 июня 2016 года в Актобе группа людей, являющихся «радикальными приверженцами нетрадиционных религиозных течений», совершили нападение на оружейные магазины «Паллада» и «Пантера», а также на войсковую часть № 6655 Национальной гвардии Казахстана. Были жертвы и пострадавшие. Нурсултан Назарбаев распорядился объявить в Казахстане 9 июня 2016 года национальный траур. Само происшествие стало основанием для пересмотра законодательства по противодействию терроризму и экстремизму, продажи оружия, в области миграции и религиозных объединений. Задержанные террористы получили различные сроки заключения.





Другой случай, произошедший 18 июля 2016 года в Алматы, также признан терактом. Руслана Кулекбаева недавно приговорили к смертной казни. Он обвинялся в совершении террористического акта, повлекшего смерть восьми сотрудников правоохранительных и специальных органов, двух мирных граждан, а также в покушении на убийство трех граждан. Кроме того, пятерых подельников «алматинского стрелка», вместе с ним ранее участвовавших в разбойном нападении на предпринимателя и знавших о намерении Кулекбаева совершить теракт , приговорили к различным срокам лишения свободы.

















"7 декабря Комитетом национальной безопасности совместно с Национальным бюро по противодействию коррупции и Министерством внутренних дел в Актюбинской области и ряде других регионов страны начата масштабная спецоперация по пресечению деятельности организованных преступных групп, занимающихся хищением и незаконным оборотом нефти и нефтепродуктов. В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий задержан ряд лиц , подозреваемых в причастности к хищению нефти, изъяты автоцистерны с нефтью и нефтепродуктами", - сказано в распространенном сообщении.





Также сообщается, что арестованы несколько членов преступной группировки, состоящей из приверженцев радикального салафизма, которая оказывала так называемое "криминальное" покровительство лицам, осуществляющим хищение нефти.

Под стражу взяли директоров других компаний, а вместе с ними перевозчиков, бывших сотрудников правоохранительных органов и даже религиозных фанатиков-салафитов. Пятнадцать человек отправили в следственный изолятор. Согласно материалам дела, они воровали и сбывали «черное золото» не только в Казахстане, но и за рубежом. Названы их имена: это Е. Избасар, А. Калиев, Б. Батыров, А. Сарсенов, Н. Казкенов, А. Сарамбетов, С. Дусупов, Н. Кайрбаев, Е. Еркетаев, В. Аксаков, А. Амитов, М. Туржанов, Ж. Ильясов, Н. Ногаева и С. Кунцевич.









Лидером мафии называют Еркина Избасара – инвалида-колясочника , главу старейшей отечественной банды «Четыре брата» (сейчас она называется «Айшуак-Жантугел»). Избасару приписывают разработку сложной схемы незаконного контроля нефтяных потоков в Актюбинской области. Безнаказанно обогащаться на воровстве нефти криминальному авторитету якобы позволяли связи с высокопоставленными полицейскими.





7. Заговор пивного короля













Известный бизнесмен Тохтар Тулешов планировал возглавить страну после насильственного захвата власти в Казахстане. Тулешов был задержан в конце января в ходе спецоперации силовых структур в Шымкенте. В результате спецоперации было изъято несколько пакетов с оружием. Тулешов и ряд его высокопоставленных сообщников предпринимали шаги для насильственного захвата власти в стране. Для этих целей, считают спецслужбы, они организовали в Казахстане акции протеста против земельной реформы.

Тохтар Тулешов осужден на 21 с конфискацией имущества с пожизненным лишением права занимать руководящие должности в коммерческих ответственных организациях с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима

приговором специализированного межрайонного военного суда по уголовным делам от 7 ноября 2016 года 24 подсудимых были признаны виновными по инкриминируемым им деяниям и осуждены к различным мерам наказания.





8. Новый формат ЕНТ













Кроме того в этом году было принято решение о разделении со следующего года ЕНТ. В Казахстане с 2017 года Единое национальное тестирование будет поделено на две части: экзамен по окончанию средней школы и тестирование при поступлении в вуз. ЕНТ - название останется. Вся инфраструктура, механизмы ЕНТ будут сохранены. Мы должны обеспечить равный доступ к высшему образованию всех выпускников школ, независимо от языка обучения, от места жительства, школы и так далее.

Оно останется, как Единое национальное тестирование, но будет экзаменом только для поступления в вузы









9. Купюра в честь юбилея независимости Казахстана представили в Астане









Национальный Банк Казахстана ко Дню Первого Президента 1 декабря 2016 года выпустил в обращение памятную банкноту, посвященную 25-летию Независимости страны и отражающую вклад Президента в развитие страны. Это эпохальное событие для всего казахстанского народа.













Председатель Национального Банка РК Данияр Акишев, выступая на конференции в Астане, отметил, что тема размещения портретов на банкнотах не нова. Более того, это наиболее яркая, привычная и понятная форма выражения идей государственности через размещение изображений личностей, внесших самый значимый вклад в жизнь страны. Он отметил, что «Нельсон Мандела, Мустафа Кемаль Ататюрк, Ли Куан Ю, Уинстон Черчилль и другие лидеры мирового уровня размещены на современных купюрах своих стран.





10. Проект века – запуск Кашагана









Осенью этого года состоялся долгожданный запуск месторождения Кашаган. Назарбаев отметил, что запуск месторождения Кашаган стал самым грандиозным и мощным событием в мировой экономике за последние 50 лет. Это новая победа, которая особо символична в год 25-летия независимости", — сказал Назарбаев на торжественном заседании в честь 25-летия независимости.





Возобновили добычу нефти на месторождении Кашаган в октябре. А уже в ноябре проект вышел на уровень коммерческой добычи или, другими словами, более 75 тысяч баррелей в сутки.





Итак, подводя итоги хочется отметить, что этот год стал уникальным и незабываемым, будем надеяться, что новый 2017 год будет еще лучше, чего редакция Zakon.kz и желает своим читателям!!!























