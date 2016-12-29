Основные события года в экономике Казахстана

Уходящий 2016 год в значительной степени определил будущее финансово-экономической архитектуры нового глобального мира. Портал Zakon.kz представляет значимые для Казахстана события 2016 года:





Смена министра нацэкономики









6 мая 2016 года указом Главы государства Куандык Бишимбаев был назначен на должность министра национальной экономики РК. Прежний глава ведомства Ерболат Досаев выразил признательность Главе государства за доверие, оказанное ему на всем пути работы в Правительстве. 28 декабря 2016 года Президент РК Нурсултан Назарбаев подписал указ о назначении Тимура Сулейменова министром национальной экономики Республики Казахстан.





Рекордный урожай зерновых









Валовой сбор зерна в 2016 году составил 23,1 миллиона тонн в бункерном весе, что в 1,4 раза выше по сравнению с прошлым годом и является одним из рекордных урожаев за всю историю Независимости. Средняя урожайность составила 15,2 центнера с гектара.





Нефтяной бум









Весь первый квартал 2016 года стоимость нефти держалась вокруг отметки $30 за баррель, временами падая даже ниже. Уже во втором квартале стоимость нефти отскочила к $40 за баррель и даже ненадолго пробивала отметку $50 за баррель. В третьем квартале она прыгала, но все равно удержалась не ниже $40 за баррель. В завершающем же квартале она уверенно пошла вверх и довольно прочно заняла позиции выше $50, подбираясь к $60. Таким образом, в течение года стоимость нефти почти удвоилась – такого не произошло ни на каком другом товарном рынке. Если забыть, что когда-то нефть торговалась по $100 и больше за баррель, а взять только нынешний год, то случился настоящий нефтяной бум.





Решение ОПЕК









В Вене 10 декабря прошло министерское заседание стран ОПЕК и стран, не входящих в ОПЕК. На данном мероприятии приняло участие 25 стран, из них 14 стран-участниц ОПЕК и 11 стран, не входящих в картель (Казахстан, Россия, Азербайджан, Бахрейн, Боливия, Экваториальная Гвинея, Малайзия, Мексика, Оман, Судан и Южный Судан). По итогам, страны подписали соглашение о согласованном снижении объемов добычи нефти. Сокращение добычи для стран ОПЕК составит порядка 1,2 миллионов баррелей в сутки, что приведет к уровню добычи в 32,5 миллионов баррелей в сутки. Страны, не входящие в ОПЕК, снизят объемы добычи нефти на 558 тысяч баррелей в сутки. Казахстан подтвердил снижение на 20 тысяч баррелей в сутки. В последующие полгода Казахстану необходимо держать среднемесячную добычу на уровне 1,68 миллионов баррелей в сутки.





Повторный запуск Кашагана









Повторный запуск Кашаганского месторождения в казахстанском секторе шельфа Каспийского моря состоялся 23 октября 2016 года. Коммерческой добычей нефти считается 75 тысяч баррелей в сутки. Геологические запасы Кашагана оцениваются в 4,8 млрд тонн нефти. Добыча нефти на Кашагане началась 11 сентября 2013 года, но в том же месяце была остановлена из-за утечки газа.





Отказ от госрегулирования цен на дизтопливо









В Казахстане с 7 августа 2016 года отказались от государственного регулирования цен на дизельное топливо. В перечень нефтепродуктов, на которые устанавливается государственное регулирование цен, теперь включен только бензин марки АИ-80, стоимость которого составляет 89 тенге за литр.





Жизнь тенге в свободном плавании









В 2016 году тенге начал полноценную жизнь вне оков, а именно - почти без интервенций. Именно в уходящем году Нацбанк снизил свое участие на валютном рынке до минимума. Правительство призывало думать не в долларах, а в тенге. «Мышление надо менять» - звучали призывы с высоких трибун. Гарантированные ставки по депозитам в тенге выросли до 14%, в валюте снизились до 2%.





В январе нацвалюта просела с 340 до 383,9 тенге за доллар. В обменных пунктах Алматы 5 января максимальный курс продажи доллара составил 344,22 тенге. В первой половине февраля нацвалюта уверенно и стабильно держалась в коридоре 360−376 тенге за доллар. В начале мая Нацбанк снизил базовую ставку с 17% до 15%. Встреча ОПЕК не прошла бесследно для тенге, 2 декабря нацвалюта укрепилась до 337.





10-тысячная купюра с изображением Назарбаева









Национальный банк Казахстана ко Дню Первого Президента 1 декабря 2016 года выпустил в обращение памятную банкноту ограниченным тиражом с изображением Нурсултана Назарбаева. Именно президент определил дизайн первых банкнот в 1993 году, когда становилась национальная валюта Казахстана.