Концепция семейной и гендерной политики до 2030 года утверждена в Казахстане

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев своим указом от 6 декабря 2016 года твердил Концепцию семейной и гендерной политики в Республике Казахстан до 2030 года, сообщает Zakon.kz.





Как отмечается, реализация гендерной политики в Республике Казахстан будет осуществляться на принципах:





- обеспечения равенства пользования всеми экономическими, социальными, культурными, гражданскими и политическими правами вне зависимости от пола;

- недопущения дискриминации, гендерной ассиметрии в государственной и общественной жизни;

- формирования гендерного самосознания и искоренения гендерных стереотипов в обществе.





В связи с завершением реализации Гендерной стратегии возникли благоприятные возможности увязать новый этап государственной гендерной политики с международными трендами устойчивого развития, национальными стратегическими приоритетами и новыми принципами социальной политики.





В существующих документах системы государственного планирования институт семьи рассматривается исключительно как объект социальной защиты.





На новом этапе развития Казахстану важно сформировать собственные подходы в формировании семейной политики, так как среди всех социальных институтов, влияющих на качество человеческого капитала, семья играет важную роль.





Также отмечается, что государственная семейная политика является составной частью социальной политики Казахстана и представляет собой систему принципов, оценок и мер организационного, экономического, правового, научного, информационного и кадрового обеспечения, направленную на улучшение условий и повышение качества жизни семьи.





Для создания возможностей сочетания семейных обязанностей с трудовой деятельностью в трудовом законодательстве закреплены нормы о правах родителей на гибкие формы занятости и отпуск по уходу за ребенком. Также нашли отражение нормы, закрепляющие особенности регулирования труда женщин, беременных женщин и женщин, имеющих детей.





Наряду с этим, в комплексе мер по поддержке семей с детьми государством осуществляется поддержка посредством социальных пособий и услуг. Система предоставления социальных выплат включает в себя пособия на рождение ребенка и по уходу за ребенком до одного года, на воспитание ребенка-инвалида, государственное пособие на детей до 18 лет, специальное государственное пособие для многодетных матерей и семей.





Как указывается в документе, эффективность принимаемых государством мер социальной поддержки материнства и детства подтверждается положительной статистикой. Так, в сравнении с 2010 годом рождаемость выросла на 8,8%, если в 2010 году родилось 366,2 тыс. детей, то на 1 января 2016 года - 398,6 тыс. детей.





Численность населения Казахстана на 1 января 2016 года составила 17,670 млн. человек, в том числе женщин - 9,128 млн. (52%), мужчин - 8,542 млн. (48%). Прирост численности населения за 2015 год составил 266,4 тыс. чел., темп прироста - около 1,5% в год.





Несмотря на предпринимаемые государством меры по комплексной поддержке семьи, в обществе происходят следующие тенденции, требующие неотложных решений.





Разводы и рождение ребенка вне брака имеют тенденцию к увеличению. Распадается почти каждый третий брак. Увеличилась доля разводов супругов, имеющих несовершеннолетних детей. В 2011 году на 160,5 тысяч браков приходилось 44,9 тысяч разводов (28%), в 2015 году на 148,7 тысяч браков приходилось 53,3 тысяч разводов (35%).





При этом растет количество монородительских семей. В 2009 году по сравнению с 1999 годом их доля выросла на 6,8%. Из них более 400 тыс. женщин воспитывают более 700 тыс. детей, а более 60 тыс. мужчин - более 300 тыс. детей (15,1% детей проживают с одной матерью, 6,4% детей проживают с одним отцом). Тем самым, каждый 5-й ребенок проживает в монородительской семье.





Гендерно-обусловленная свобода мужчин приводит к слабому участию отцов в воспитании детей и проблеме выплаты алиментов на содержание ребенка. На 1 января 2016 года на исполнении находится 279 тыс. дел.





По результатам мульти-индикаторного кластерного обследования в республике за 2015 год только 6,6% детей в возрасте до 5 лет получают поддержку со стороны отцов в процессе своего

раннего обучения, в то время как со стороны матерей такую поддержку получают 50,7% детей.





Мужчины, воспитывающие детей в одиночку, до настоящего времени не имеют тех же прав, которые есть у женщин в аналогичных ситуациях. В процессе обеспечения равных возможностей мужчин и женщин сказывается наличие в обществе стойких стереотипов в отношении социальных ролей мужчин и женщин.





Определенную распространенность получают «гражданские» и межродственные браки у некоторых представителей этнических групп. Участились случаи закрепления союза мужчин и женщин не в органах регистрации актов гражданского состояния, а в религиозных учреждениях. При этом культивируются неприемлемые семейные ценности, противоречащие современному положению женщины в семье, ее социальной активности и занятости. В дальнейшем в таких семьях происходят конфликты, приводящие к расторжению брака.





Наблюдаются случаи похищения и насильственной выдачи девушек замуж, что в правовом и светском государстве является преступлением, а не возрождением национальных обычаев и традиций.





Недостаточно развиты профилактические меры, таким образом, работа с семьей проводится, в основном, по факту наступления трудной жизненной ситуации. При этом, для получения помощи необходимо обращаться в различные инстанции, социальные услуги предоставляются различными ведомствами, и они зачастую оказываются члену семьи с одновременной изоляцией его от семьи. Это влечет потерю семейных связей, снижение уровня социализации члена семьи, тогда как оказываемая помощь должна быть ориентирована на сохранение и укрепление семьи.





Актуальным остается вопрос репродуктивного здоровья мужчин и женщин. Около 16% браков являются бесплодными, за что в равной степени ответственны как мужчины, так и женщины. Деструктивное отношение мужчин к своему здоровью, злоупотребление вредными привычками, склонность к рискованному поведению на производстве ведут к хроническим заболеваниям и смертности в экономически активном возрасте. Кроме того, Казахстан занимает первое место по распространенности рака женщин.





На начало 2016 года для женщин показатель ожидаемой продолжительности жизни составляет 76,9 года, для мужчин - 67,5 лет. Гендерный разрыв составляет 9,4 года.





Между тем ожидается, что в ходе реализации Концепции гендерный разрыв продолжительности жизни мужчин относительно женщин к 2020 году составит 8,5 лет, к 2023 - 8 лет, к 2030 - 7 лет.





Доля расторгнутых браков на количество зарегистрированных браков к 2020 году составит 32%, к 2023 - 30%, к 2030 - 25%.

Коэффициент абортов на 1000 женщин репродуктивного возраста к 2020 году составит 17,0, к 2023 - 15,0, к 2030 - 10,0.

Снижение зарегистрированных фактов бытового насилия в отношении женщин в 2020 году - на 20%, к 2023 - на 30%, к 2030 - на 50%.

Снижение зарегистрированных фактов насилия в отношении детей в 2020 году - на 20%, к 2023 - на 30%, к 2030 - на 50%.

Доля средней заработной платы женщин к заработной плате мужчин составит в 2020 году - 70%, в 2023 - 73%, в 2030 - 75%.

Доля женщин относительно мужчин, владеющих материальным активом (земля, имущество, предприятия, ИП и пр.), к 2020 году увеличится на 5%, к 2023-на 7%, к 2030-на 10%.

Доля женщин в исполнительных, представительных и судебных органах власти, государственном, квазигосударственном и корпоративном секторах на уровне принятия решений составит к 2020 году 22%, к 2023 - 25%, к 2030-30%.





Указ вводится в действие со дня его подписания.



