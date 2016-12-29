Борцы и боксеры получили премии от Конфедерации

Чемпионат мира по боксу среди молодежи в г.Санкт-Петербурге также прошел успешно для казахстанских спортсменов.

Конфедерация спортивных единоборств и силовых видов спорта наградила борцов и боксеров страны за яркие выступления на прошедших чемпионатах мира 2016 года.





Генеральный директор Конфедерации Серик Каскабасов выразил слова благодарности казахстанским атлетам и их тренерам за успешные выступления на международных соревнованиях и пожелал достижения самых больших высот в спорте.





За заслуженные медали чемпионата мира по неолимпийским весам были награждены: Нурлан Бекжанов (серебро в вольной борьбе) и Айым Абдилдина (бронза в женской борьбе). Напомним, мировое первенство проходило в г.Будапешт (Венгрия).









Также награжден Темирлан Шадукаев, который завоевал золото чемпионата мира среди молодежи по греко-римской борьбе во Франции.





Помимо спортсменов, денежные премии получили старший тренер национальной сборной Казахстана по вольной борьбе Аскар Абдрашев, главный тренер сборной страны по женской борьбе Кайрат Сагадиев и старший тренер молодежной сборной Казахстана по греко-римской борьбе Бауыржан Мамбетбаев, а также другие наставники.





Чемпионат мира по боксу среди молодежи в г.Санкт-Петербурге также прошел успешно для казахстанских спортсменов.









Так, первое место у Садриддина Ахмедова, серебро турнира завоевали Саматали Тольтаев и Бек Нурмаганбет, бронза досталась Бекзаду Нурдаулетову.





Все атлеты и старший тренер молодежной национальной сборной Казахстана по боксу Галымбек Кенжебаев, личные тренеры были отмечены руководством Конфедерации.









«Спасибо Конфедерации за постоянную поддержку как спортсменов, так и тренеров. Мы и дальше будем стараться держать планку, достигать новых спортивных вершин»,- сказал Г. Кенжебаев.





Отметим, что премирование победителей и призеров главных международных соревнований является традиционным для Конфедерации спортивных единоборств и силовых видов спорта.



