Назначены заместители Управляющего делами Президента РК

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев подписал распоряжения о назначении заместителей Управляющего делами Президента РК, сообщает Zakon.kz со ссылкой на Акорду.

«Мурзалин Малик Кенесбаевич назначен первым заместителем Управляющего делами Президента Республики Казахстан, он освобожден от должности заместителя Управляющего делами Президента Республики Казахстан; Айтенов Мурат Дуйсенбекович назначен заместителем Управляющего делами Президента Республики Казахстан.», - говорится в распоряжении.

Мурзалин Малик Кенесбаевич

Ранее занимал должность заместителя Управляющего делами Президента Республики Казахстан. Родился 31 октября 1971 года в Актюбинске.

Образование, специальность (квалификация), лицензии:

· Московский государственный институт международных отношений (1996);

· Международные курсы для дипломатов руководящего состава при Дипломатической академии Министерства иностранных дел России (2000);

· Школа менеджмента Йельского университета (США, 2006),

Специалист по международным отношениям

Научные звания, степени, деятельность:

· Кандидат политических наук

Трудовой стаж:

· Атташе, третий, второй, первый секретарь Посольства Казахстана в Российской Федерации, глава отделов протокола и внешней политики (1996-2004);

· Руководитель аппарата акима Северо-Казахстанской области, города Петропавловска (2004-2006);

· Заместитель акима Северо-Казахстанской области (2006-2007);

· Первый заместитель акима Северо-Казахстанской области (2007-11.2008);

· Заместитель руководителя Центрального аппарата НДП «Нур Отан» города Астана (11.2008-12.2009);

· Советник президента АО «НК «Казахстан темир жолы» (04.-05.2010);

· Руководитель аппарата Управления делами Президента Республики Казахстан (05.2010-08.2011);

· Ответственный секретарь Агентства Республики Казахстан по делам религий (с 08.2011);

· Заместитель Управляющего делами Президента Республики Казахстан (с 07.2013)

Айтенов Мурат Дуйсенбекович

Ранее занимал должность руководителя аппарата Управления Делами Президента Республики Казахстан. Родился 30 октября 1981 года в Южно-Казахстанская области с. Жетысай.

Образование, специальность (квалификация), лицензии:

· Краснодарский военный институт имени генерала армии С.М. Штеменко (2004)

Организация и технология защиты информации

Трудовой стаж:

· Старший инженер-начальник дежурной смены отдела специальной связи при Министерстве обороны Республики Казахстан, г. Астана (2004-2006);

· Заведующий крестьянским двором АО «Астана - Өнім» УДП Республики Казахстан (2006-2008);

· Эксперт сектора координации производственной деятельности отдела по управлению подведомственными организациями Управления Делами Президента РК (2008-2010);

· Заместитель заведующего отделом официальных мероприятий и внешних связей Управления Делами Президента Республики Казахстан (2010-2012);

· Заведующий отделом официальных мероприятий и внешних связей Управления Делами Президента Республики Казахстан (2012-2013);

· Руководитель аппарата Управления Делами Президента Республики Казахстан Республики Казахстан (с 07.2013)

Также распоряжениями главы государства в связи с достижением пенсионного возраста освобождены:

Инкербаев Дабыр Камыспаевич от должности первого заместителя Управляющего делами Президента Республики Казахстан;

Сагынгали Алма от должности директора государственного учреждения «Музей Первого Президента Республики Казахстан».