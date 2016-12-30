Холдинг «Байтерек» профинансировал проект по приобретению вагонов «Тулпар-Тальго»

В целом, реформа железных дорог направлена на повышение эффективности и качества услуг, вовлечения частной инициативы и инвестиций.

АО «БРК-Лизинг» (дочерняя организация АО «Банк Развития Казахстана», входит в структуру АО «Национальный управляющий холдинг «Байтерек») подписал договор лизинговой сделки по приобретению пассажирских вагонов с АО «Пассажирские перевозки».





В рамках проекта планируется приобретение 43 единиц пассажирских вагонов у отечественного производителя ТОО «Тулпар-Тальго» для обновления действующего парка вагонов. Проект позволит обновить имеющийся парк пассажирских вагонов, увеличить пассажирооборот по социально значимым маршрутам страны и повысить безопасность движения.





«Сегодня в Казахстане большое внимание уделяется развитию инфраструктуры, и одним из приоритетных направлений является совершенствование системы железнодорожного транспорта, в т.ч. в рамках реализации Государственной программы инфраструктурного развития «Нурлы жол». Учитывая стратегическую важность железнодорожной отрасли, «БРК-Лизинг» особое внимание наряду с модернизацией обрабатывающих предприятий уделяет финансированию обновления парка пассажирских и грузовых вагонов», - отмечает председатель правления акционерного общества «БРК-Лизинг» Нурлан Байбазаров. – Лизинговое финансирование является важным инструментом для обновления пассажирского парка вагонов на социально-значимых маршрутах».





«В настоящее время в Казахстане остро стоит вопрос обновления парка пассажирских вагонов. Дефицит парка вагонов составляет порядка 300 единиц. Нехватка вагонов не удовлетворяет спрос на перевозку железнодорожным транспортом порядка 1,5-2 млн потенциальных пассажиров в год или 12-15%. При этом, в период массовых летних перевозок неудовлетворенный спрос достигает 30%. В ближайшие годы подлежат списанию порядка 400 пассажирских вагонов или 20 % от общего парка», - говорит лизингополучатель председатель правления «Пассажирские перевозки» Нурдаулет Килыбай.





Стоит отметить, что Правительство Казахстана нацелено на улучшение уровня качества оказываемых услуг в области пассажирских перевозок на железнодорожном транспорте. В целях создания законодательных условий для привлечения инвестиций на обновление основных активов железнодорожного транспорта Министерством по инвестициям и развитию РК разработаны и утверждены изменения и дополнения в закон «О железнодорожном транспорте».





«Предусматривается долгосрочное финансирование пассажирских перевозок на 10-15 лет, - отмечает Нурдаулет Килыбай. - Это позволит привлечь инвестиции на приобретение пассажирских вагонов за счет заемных средств и расширение возможностей новых технологий. Тем самым, будет обеспечено повышение качества пассажирских перевозок. Накопленный износ основных фондов отрасли создает опасность потери технологической устойчивости железнодорожного транспорта и определяет значительную потребность в инвестициях в обновление подвижного состава и объектов инфраструктуры».





В целом, реформа железных дорог направлена на повышение эффективности и качества услуг, вовлечения частной инициативы и инвестиций. Правительством Казахстана адаптирован подход, принятый в Европейском Союзе и заключающийся в вертикальном (функциональном) разделении железнодорожной инфраструктуры, перевозочной деятельности и развитии конкуренции.





Проект реализуется при поддержке АО «НУХ» Байтерек» и акционерного общества «Банк развития Казахстана».





Справка: Акционерное общество «БРК-Лизинг» является дочерней организацией АО «Банк Развития Казахстана» и входит в структуру АО «Национальный управляющий холдинг Байтерек». Создано 6 сентября 2005 года в целях расширения предоставляемых АО «Банк Развития Казахстана» инструментов финансирования инвестиционных проектов. Целью создания АО «БРК-Лизинг» является реализация, совершенствование и повышение эффективности государственной инвестиционной политики посредством лизинга, развитие обрабатывающей промышленности, производственной инфраструктуры, а также содействие в привлечении внешних и внутренних инвестиций в экономику Казахстана.











