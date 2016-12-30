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В отношении Куандыка Бишимбаева проводятся следственные мероприятия

30 декабря 2016, 16:51

Об этом сообщил Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев.


В ходе встречи с руководящим составом министерства иностранных дел глава государства проинформировал о текущих кадровых изменениях в министерстве национальной экономики, передает Zakon.kz со ссылкой на сообщение пресс-службы Акорды.

"Министр национальной экономики К.Бишимбаев отстранен от должности в связи с возникшими вопросами по его деятельности в холдинге «Байтерек». В настоящее время в его отношении проводятся следственные мероприятия. Новым руководителем министерства национальной экономики назначен Т.Сулейменов. Полагаю, что он справится с поставленными перед ним задачами", - отметил глава государства.

Напомним, что Национальное бюро по противодействию коррупции начало вести досудебное расследование в отношении руководства АО «Байтерек DEVELOPMENT» по фактам получения взяток.

Следствием установлено, что должностные лица АО «Байтерек DEVELOPMENT» Джакупов А. (заместитель председателя Правления), Айтимбетов Б. (руководитель Департамента Дирекции государственно-частного партнерства), и Сариев Г. (управляющий директор) наладили коррупционную схему систематического получения взяток в особо крупных размерах за лоббирование интересов строительных компаний при закупках услуг по строительству арендного жилья в регионах в рамках госпрограммы «Нұрлы жол».

Фото ortcom.kz

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