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В Алматы Mercedes снес остановку

4 января 2017, 06:24

Троих госпитализировали.


В Алматы на пересечении улиц Толе би и Байтурсынова произошло ДТП с участием двух авто, сообщает корреспондент Zakon.kz.

По словам водителя Mercedes, он ехал по Толе би в западном направлении, когда BMW справа от него, совершила непонятный маневр.



Владелец Mercedes резко повернул руль, и автомобиль занесло: сначала он вылетел на встречную полосу и врезался в Kia Rio. После удара немецкая иномарка влетела в остановку.



Как сказали очевидцы, приехавшая скорая помощь забрала водителя Mercedes - он потерял сознание. Также, пострадала супружеская пара, ехавшая в Kia Rio. Их госпитализировали.



Отметим, что дороги были скользкими после прошедшего накануне дождя.






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