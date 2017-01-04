В Алматы Mercedes снес остановку

В Алматы на пересечении улиц Толе би и Байтурсынова произошло ДТП с участием двух авто, сообщает корреспондент Zakon.kz





По словам водителя Mercedes, он ехал по Толе би в западном направлении, когда BMW справа от него, совершила непонятный маневр.









Владелец Mercedes резко повернул руль, и автомобиль занесло: сначала он вылетел на встречную полосу и врезался в Kia Rio. После удара немецкая иномарка влетела в остановку.









Как сказали очевидцы, приехавшая скорая помощь забрала водителя Mercedes - он потерял сознание. Также, пострадала супружеская пара, ехавшая в Kia Rio. Их госпитализировали.









Отметим, что дороги были скользкими после прошедшего накануне дождя.











