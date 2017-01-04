Астанчанин из проруби поздравил казхстанцев с Новым годом

Чемпион Казахстана по тхэквондо и рукопашному бою пожелал казахстанцам здоровья, а также чувствовать себя комфортно в любой стрессовой ситуации.

38-летний Вадим Цхе - чемпион Казахстана по тхэквондо и рукопашному бою, чемпион Италии по грэпплингу, и по совместительству известный фитнес-инструктор необычно поздравил казахстанцев с Новым годом, сообщает сообщает Zakon.kz





Вынырнув из проруби в классическом сером костюме и с новогодней звездой на макушке, спортсмен пожелал здоровья, а также чувствовать себя комфортно в любой стрессовой ситуации.



