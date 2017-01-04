Астанчанин из проруби поздравил казхстанцев с Новым годом
4 января 2017, 13:03
Чемпион Казахстана по тхэквондо и рукопашному бою пожелал казахстанцам здоровья, а также чувствовать себя комфортно в любой стрессовой ситуации.
38-летний Вадим Цхе - чемпион Казахстана по тхэквондо и рукопашному бою, чемпион Италии по грэпплингу, и по совместительству известный фитнес-инструктор необычно поздравил казахстанцев с Новым годом, сообщает Zakon.kz.
Вынырнув из проруби в классическом сером костюме и с новогодней звездой на макушке, спортсмен пожелал здоровья, а также чувствовать себя комфортно в любой стрессовой ситуации.
«Не убегайте от трудностей и невзгод. К черту обстоятельства - создавайте возможности», - подписал Вадим свое видео обращение.
На новогодние праздники в столице отметка термометра опустилась до -13 до -18 градусов мороза. Моржевание - короткое погружение в ледяную воду или плавание в ней на небольшие расстояния, является разновидностью зимнего плавания. Это занятие популярно, так как позволяет усилить иммунитет, улучшить кровообращение и терморегуляцию организма.
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