Турфирмы обязаны выдавать туристические коды казахстанцам, выезжающим за рубеж

Вне зависимости от вида рейса: чартерный или регулярный - туристические фирмы обязаны выдавать туркоды казахстанцам, выезжающим за рубеж , передает , передает МИА «Казинформ»





Председатель фонда «Туристік Қамқор» Инна Рей пояснила, что турист, который обслуживается в турфирме, вне зависимости ни от чего должен иметь туркод. То есть не важно, каким рейсом он вылетает: регулярным или чартерным. Если по каким-либо причинам в турфирме отказываются выдавать туркод, необходимо звонить в фонд «Туристік Қамқор» и в присутствии оператора задавать соответствующие вопросы.





"Система, начавшая работать с 7 ноября 2016 года, столкнулась с первым экстренным случаем - 31 декабря в Шардже (ОАЭ) из-за непогоды остались казахстанцы. Этот случай как раз и показал, что когда авиакомпания, выполняющая регулярные авиаперелеты сняла рейс, нарушив все свои обязательства, фонд «Туристік Қамқор» привез этих людей (...) Сейчас будем в регрессном порядке данные средства возвращать со стороны виновных лиц, мы начинаем оформлять иски и добиваться возвращения средств за перевоз тех туристов, которые имели туркоды», - добавила Инна Рей.

На сегодняшний день в фонд уже вступили 55 компаний. Сумму, поступившую в фонд, она не назвала, сославшись на то, что средства находятся под контролем уполномоченных органов.





Напомним ранее сообщалось, что туристы выезжающие заграницу самостоятельно, несут ответственность за своё благополучие сами. А потому туркод им не нужен.



