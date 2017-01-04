Обнаружено блокирование рекламы на сайте

Уважаемые пользователи,

создатели сайта не желают превращать его в свалку рекламы, но для существования нашего сайта необходим показ нескольких баннеров.

просим отнестись с пониманием и добавить zakon.kz в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).
 
Новости за сегодня

Турфирмы обязаны выдавать туристические коды казахстанцам, выезжающим за рубеж

4 января 2017, 15:03

Система, начавшая работать с 7 ноября 2016 года, уже столкнулась с первым экстренным случаем.


Вне зависимости от вида рейса: чартерный или регулярный - туристические фирмы обязаны выдавать туркоды казахстанцам, выезжающим за рубеж, передает МИА «Казинформ».

Председатель фонда «Туристік Қамқор» Инна Рей пояснила, что турист, который обслуживается в турфирме, вне зависимости ни от чего должен иметь туркод. То есть не важно, каким рейсом он вылетает: регулярным или чартерным. Если по каким-либо причинам в турфирме отказываются выдавать туркод, необходимо звонить в фонд «Туристік Қамқор» и в присутствии оператора задавать соответствующие вопросы.

"Система, начавшая работать с 7 ноября 2016 года, столкнулась с первым экстренным случаем - 31 декабря в Шардже (ОАЭ) из-за непогоды остались казахстанцы. Этот случай как раз и показал, что когда авиакомпания, выполняющая регулярные авиаперелеты сняла рейс, нарушив все свои обязательства, фонд «Туристік Қамқор» привез этих людей (...) Сейчас будем в регрессном порядке данные средства возвращать со стороны виновных лиц, мы начинаем оформлять иски и добиваться возвращения средств за перевоз тех туристов, которые имели туркоды», - добавила Инна Рей.
На сегодняшний день в фонд уже вступили 55 компаний. Сумму, поступившую в фонд, она не назвала, сославшись на то, что средства находятся под контролем уполномоченных органов.

Напомним ранее сообщалось, что туристы выезжающие заграницу самостоятельно, несут ответственность за своё благополучие сами. А потому туркод им не нужен.

Фото twimg.com

Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Добавить комментарий
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код