Яркие и запоминающиеся спортивные моменты 2016 года в фотографиях
4 января 2017, 17:26
Объективный спорт.
Олимпийские игры в Рио-де-Жанейро, чемпионат Европы по футболу, «Тур де Франс» и ряд других знаковых спортивных событий года в объективе фотографов — репортаж «Ленты.ру».
Церемония открытия Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро
Фото: Mario Tama / Getty Images
Красочный салют завершил церемонию открытия летних Олимпийских игр-2016 в Рио-де-Жанейро. Шоу, прошедшее 5 августа на стадионе «Маракана», получилось действительно красочным.
Крис Фрум (Великобритания) идет к победе на «Тур де Франс»
Фото: Tim de Waele / Corbis / Getty Images
Британский велогонщик Крис Фрум, выступающий за команду Sky, одержал победу на самом престижном турнире — «Тур де Франс». На фото он в желтой майке лидера преодолевает горный этап между городками Салланш и Межев.
Американский пловец Джордан Виллимовский на Олимпийских играх в Рио
Фото: Felipe Dana / AP
Джордан Виллимовский специализируется в плавании на открытой воде. На фото 22-летний спортсмен запечатлен в марафонском заплыве на Олимпиаде в Рио. На дистанции в 10 километров Виллимовский занял пятое место.
Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Луи ван Гал упал перед арбитром
Фото: Reuters
Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Луи ван Гал дал волю эмоциям и распластался на газоне перед резервным арбитром Майком Дином. Таким образом 63-летний голландец намекал на симуляцию футболиста «Арсенала». На судей это не подействовало, а сам ван Гал на послематчевой пресс-конференции принес извинения за свое падение.
Энжи Сабрина Гонсалес (Венесуэла) во время финального заезда на Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро
Фото: Ryan Pierse / Getty Images
Велосипедистка Энжи Сабрина Гонсалес из Венесуэлы проходит пятый круг в финальном заезде на Олимпийских играх в Рио.
Пилот «Формулы-1» Нико Хюлькенберг
Фото: Jeremy Lee / Reuters
Выступающий за команду Force India немецкий пилот «Формулы-1» Нико Хюлькенберг попал в аварию на Гран-при Сингапура, избежав, к счастью, серьезных травм.
Артур Ахматхузин (справа) атакует американца Майлса Майнхардта
Фото: Issei Kato / Reuters
Олимпийские игры в Рио-да-Жанейро. Россиянин Артур Ахматхузин сражался с американцем Майлсом Майнхардтом на турнире по фехтованию на рапирах, победил в этой дуэли и в итоге стал олимпийским чемпионом.
Джо Харт (слева) отражает удар Пепе
Фото: Paul Ellis / AFP / East News
Полуфинал Лиги чемпионов. Голкипер «Манчестер Сити» Джо Харт животом отбил мощный удар португальца Пепе («Реал»). К сожалению для британца, этот его геройский сейв не спас от поражения: в финал вышел испанский клуб.
Кобе Брайант
Фото: Chris Pizzello / Invision / AP
Легендарный американский баскетболист Кобе Брайант, в 2016 году завершивший карьеру, позирует на церемонии вручения премии Kids' Choice Sports Аwards в Лос-Анджелесе
Фан Ми (слева) и Мария Курхо
Фото: Dan Mullan / Getty Images
Немуи Фан Ми и Мария Курхо разминаются перед выступлением на чемпионате Европы по прыжкам в воду в Лондоне.
Ватерполистки Австралии и Бразилии
Фото: Getty Images
Летние Олимпийские игры в Рио-де-Жанейро. Квалификационный матч между женскими сборными Австралии и Бразилии. Бросок выполняет австралийка Джемма Бидсворт.
Выступление сборной России по синхронному плаванию на Играх в Рио
Фото: Clive Rose / Getty Images
Сборная России по синхронному плаванию завоевала все золотые медали на Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро. На фото — фрагмент финального выступления россиянок.
Майкл Дель Зотто
Фото: Patrick Smith / Getty Images
Хоккеист Майкл Дель Зотто, выступающий в НХЛ за «Филадельфию Флайерс», в матче с «Монреаль Канадиенс» врезался в стеклянное ограждение и разбил его. Клуб Дель Зотто крушил всех не менее эффектно, в активе «Филадельфии» 10 побед подряд в НХЛ.
Митч Ларкин
Фото: Brett Hemmings / Getty Images
Австралийский пловец Митч Ларкин выступает на домашнем турнире в Сиднее — 100 метров на спине.
Мисаэль Родригес (справа) и Бектимир Меликузиев (в синем)
Фото: Yuri Cortez / AFP / East News
Мексиканский боксер Мисаэль Родригес сражается с узбеком Бектимиром Меликузиевым в полуфинале Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро. Весовая категория — до 75 килограммов. Победу одержал 20-летний спортсмен из Узбекистана.
Травмированного Криштиану Роналду уносят с поля в финале Евро-2016
Фото: Geoffroy Van Der Hasselt / AFP / East News
Капитан сборной Португалии в решающем матче чемпионата Европы получил травму. За тем, как его уносили с поля, наблюдали десятки тысяч зрителей перед гигантским телеэкраном возле Эйфелевой башни в Париже. Португальцы и без своего лидера обыграли французов со счетом 1:0.
Зинедин Зидан
Фото: Kai Pfaffenbach / Reuters
Момент триумфа. Главного тренера «Реала» Зинедина Зидана качают после победы его команды над мадридским «Атлетико» в финале Лиги чемпионов. Матч состоялся 28 мая в Милане и завершился победой подопечных Зидана в серии пенальти. Решающий удар реализовал Криштиану Роналду.
Даниэлле Принс
Фото: Laurence Griffiths / Getty Images
Австралийская художественная гимнастка Даниэлле Принс на Олимпийских играх в Рио. Победить ей не удалось, конкурировать с россиянками Маргаритой Мамун и Яной Кудрявцевой не по силам никому.
Ари Скуласон
Фото: Darren Staples / Reuters
Футболист сборной Исландии Ари Скуласон со своим ребенком празднует победу над сборной Англии на Евро-2016. Исландские футболисты преподнесли сенсацию, дойдя до четвертьфинала, где уступили хозяевам турнира — французам.
Лорин ван Риссен (слева) и Вирджин Кеф
Фото: Paul Hanna / Reuters
Летние Олимпийские игры в Рио, велотрек. Голландка Лорин ван Риссен (слева) и француженка Вирджин Кеф сражаются за позицию.
Барбара Стрыцова
Фото: Scott Barbour / Getty Images
Чешская теннисистка Барбара Стрыцова эмоционально отреагировала на реализованный брейк-пойнт в матче с белоруской Викторией Азаренко на Australian Open-2016. Встреча завершилась со счетом 6:2, 6:4 в пользу Виктории.
Усейн Болт (слева)
Фото: Kai Pfaffenbach / Reuters
Ямайский спринтер Усейн Болт финиширует во время полуфинального забега на 100 метров на Олимпийских играх 2016 года. Понимая, что он выигрывает, ямаец успел повернуться и посмотреть на соперника из Канады Андре де Грасса, ну и заодно попозировать фотографу.
Андраник Карапетян
Фото: Goh Chai Hin / AFP / East News
Армянский тяжелоатлет Андраник Карапетян получил травму во время Олимпиады-2016 на соревнованиях в весовой категории до 77 килограммов. Выполняя толчок 195-килограммовой штанги, 20-летний спортсмен не справился со снарядом и вывихнул локтевой сустав.
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