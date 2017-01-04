Яркие и запоминающиеся спортивные моменты 2016 года в фотографиях







Церемония открытия Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро Фото: Mario Tama / Getty Images Красочный салют завершил церемонию открытия летних Олимпийских игр-2016 в Рио-де-Жанейро. Шоу, прошедшее 5 августа на стадионе «Маракана», получилось действительно красочным.





Крис Фрум (Великобритания) идет к победе на «Тур де Франс» Фото: Tim de Waele / Corbis / Getty Images Британский велогонщик Крис Фрум, выступающий за команду Sky, одержал победу на самом престижном турнире — «Тур де Франс». На фото он в желтой майке лидера преодолевает горный этап между городками Салланш и Межев.





Американский пловец Джордан Виллимовский на Олимпийских играх в Рио Фото: Felipe Dana / AP Джордан Виллимовский специализируется в плавании на открытой воде. На фото 22-летний спортсмен запечатлен в марафонском заплыве на Олимпиаде в Рио. На дистанции в 10 километров Виллимовский занял пятое место.





Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Луи ван Гал упал перед арбитром Фото: Reuters Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Луи ван Гал дал волю эмоциям и распластался на газоне перед резервным арбитром Майком Дином. Таким образом 63-летний голландец намекал на симуляцию футболиста «Арсенала». На судей это не подействовало, а сам ван Гал на послематчевой пресс-конференции принес извинения за свое падение.





Энжи Сабрина Гонсалес (Венесуэла) во время финального заезда на Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро Фото: Ryan Pierse / Getty Images Велосипедистка Энжи Сабрина Гонсалес из Венесуэлы проходит пятый круг в финальном заезде на Олимпийских играх в Рио.





Пилот «Формулы-1» Нико Хюлькенберг Фото: Jeremy Lee / Reuters Выступающий за команду Force India немецкий пилот «Формулы-1» Нико Хюлькенберг попал в аварию на Гран-при Сингапура, избежав, к счастью, серьезных травм.









Артур Ахматхузин (справа) атакует американца Майлса Майнхардта Фото: Issei Kato / Reuters Олимпийские игры в Рио-да-Жанейро. Россиянин Артур Ахматхузин сражался с американцем Майлсом Майнхардтом на турнире по фехтованию на рапирах, победил в этой дуэли и в итоге стал олимпийским чемпионом.









Джо Харт (слева) отражает удар Пепе Фото: Paul Ellis / AFP / East News Полуфинал Лиги чемпионов. Голкипер «Манчестер Сити» Джо Харт животом отбил мощный удар португальца Пепе («Реал»). К сожалению для британца, этот его геройский сейв не спас от поражения: в финал вышел испанский клуб.









Кобе Брайант Фото: Chris Pizzello / Invision / AP Легендарный американский баскетболист Кобе Брайант, в 2016 году завершивший карьеру, позирует на церемонии вручения премии Kids' Choice Sports Аwards в Лос-Анджелесе









Фан Ми (слева) и Мария Курхо Фото: Dan Mullan / Getty Images Немуи Фан Ми и Мария Курхо разминаются перед выступлением на чемпионате Европы по прыжкам в воду в Лондоне.









Ватерполистки Австралии и Бразилии Фото: Getty Images Летние Олимпийские игры в Рио-де-Жанейро. Квалификационный матч между женскими сборными Австралии и Бразилии. Бросок выполняет австралийка Джемма Бидсворт.









Выступление сборной России по синхронному плаванию на Играх в Рио Фото: Clive Rose / Getty Images Сборная России по синхронному плаванию завоевала все золотые медали на Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро. На фото — фрагмент финального выступления россиянок.









Майкл Дель Зотто Фото: Patrick Smith / Getty Images Хоккеист Майкл Дель Зотто, выступающий в НХЛ за «Филадельфию Флайерс», в матче с «Монреаль Канадиенс» врезался в стеклянное ограждение и разбил его. Клуб Дель Зотто крушил всех не менее эффектно, в активе «Филадельфии» 10 побед подряд в НХЛ.









Митч Ларкин Фото: Brett Hemmings / Getty Images Австралийский пловец Митч Ларкин выступает на домашнем турнире в Сиднее — 100 метров на спине.









Мисаэль Родригес (справа) и Бектимир Меликузиев (в синем) Фото: Yuri Cortez / AFP / East News Мексиканский боксер Мисаэль Родригес сражается с узбеком Бектимиром Меликузиевым в полуфинале Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро. Весовая категория — до 75 килограммов. Победу одержал 20-летний спортсмен из Узбекистана.









Травмированного Криштиану Роналду уносят с поля в финале Евро-2016 Фото: Geoffroy Van Der Hasselt / AFP / East News Капитан сборной Португалии в решающем матче чемпионата Европы получил травму. За тем, как его уносили с поля, наблюдали десятки тысяч зрителей перед гигантским телеэкраном возле Эйфелевой башни в Париже. Португальцы и без своего лидера обыграли французов со счетом 1:0.









Зинедин Зидан Фото: Kai Pfaffenbach / Reuters Момент триумфа. Главного тренера «Реала» Зинедина Зидана качают после победы его команды над мадридским «Атлетико» в финале Лиги чемпионов. Матч состоялся 28 мая в Милане и завершился победой подопечных Зидана в серии пенальти. Решающий удар реализовал Криштиану Роналду.

















Даниэлле Принс Фото: Laurence Griffiths / Getty Images Австралийская художественная гимнастка Даниэлле Принс на Олимпийских играх в Рио. Победить ей не удалось, конкурировать с россиянками Маргаритой Мамун и Яной Кудрявцевой не по силам никому.









Ари Скуласон Фото: Darren Staples / Reuters Футболист сборной Исландии Ари Скуласон со своим ребенком празднует победу над сборной Англии на Евро-2016. Исландские футболисты преподнесли сенсацию, дойдя до четвертьфинала, где уступили хозяевам турнира — французам.









Лорин ван Риссен (слева) и Вирджин Кеф Фото: Paul Hanna / Reuters Летние Олимпийские игры в Рио, велотрек. Голландка Лорин ван Риссен (слева) и француженка Вирджин Кеф сражаются за позицию.









Барбара Стрыцова Фото: Scott Barbour / Getty Images Чешская теннисистка Барбара Стрыцова эмоционально отреагировала на реализованный брейк-пойнт в матче с белоруской Викторией Азаренко на Australian Open-2016. Встреча завершилась со счетом 6:2, 6:4 в пользу Виктории.









Усейн Болт (слева) Фото: Kai Pfaffenbach / Reuters Ямайский спринтер Усейн Болт финиширует во время полуфинального забега на 100 метров на Олимпийских играх 2016 года. Понимая, что он выигрывает, ямаец успел повернуться и посмотреть на соперника из Канады Андре де Грасса, ну и заодно попозировать фотографу.









Андраник Карапетян Фото: Goh Chai Hin / AFP / East News Армянский тяжелоатлет Андраник Карапетян получил травму во время Олимпиады-2016 на соревнованиях в весовой категории до 77 килограммов. Выполняя толчок 195-килограммовой штанги, 20-летний спортсмен не справился со снарядом и вывихнул локтевой сустав.