Инфляция в Республике Казахстан в 2016 году составила 8,5%

Цены на продовольственные товары за прошедший год увеличились на 9,7%, непродовольственные - на 9,5%, платные услуги - на 6,1%.

в процентах, прирост

С начала текущего года (декабрь 2016г. к декабрю 2015г.) повышение цен отмечено на чай на 38,9%, крупы - на 31,3%, яйца - на 20,3%, хлеб - на 17,2%, сахар - на 17%, кондитерские изделия - на 16,6%, овощи переработанные и консервированные - на 15,8%, картофель - на 15,6%, мясо птицы - на 13,8%, прохладительные напитки - на 13,2%, масло подсолнечное - на 11,8%, макаронные изделия - на 11,3%, фруктовые и овощные соки - на 10,7%, булочные и мучные изделия - на 10,6%.

Прирост цен на фармацевтическую продукцию составил 17,7%, канцелярские товары и чертежные принадлежности - 14,2%, товары личного пользования - 13%, моющие и чистящие средства - 12,3%, текстильные изделия - 11,2%, бытовые приборы - 11,1%, стеклянные и керамические изделия - 10,2%, автомобили - 9,2%, одежду и обувь - 9%. Дизельное топливо подорожало на 38,2%, сжиженный газ в баллонах - на 16,1%.

Уровень цен на услуги здравоохранения вырос на 10,1%, пассажирского транспорта - на 7,2%, ресторанов и гостиниц, страхования, правовые - по 7%, в области отдыха, развлечений и культуры - на 6,8%, образования - на 6,6%, парикмахерских и заведений личного обслуживания - на 5,2%.

В сфере жилищно-коммунальных услуг тарифы на канализацию повысились на 25,2%, холодную воду - на 12,2%, вывоз мусора - на 11%, отопление центральное - на 8%, горячую воду - на 7,8% газ, транспортируемый по распределительным сетям - на 7,5%, электроэнергию - на 6,1%.

Изменение цен на потребительские товары и услуги

в процентах к предыдущему месяцу, прирост +, снижение -

Индекс потребительских цен, характеризующий уровень инфляции, показывает изменение цен на товары и услуги, приобретаемые населением для личного потребления. Набор товаров и услуг включает 510 позиций. Регистрация цен производится по выборочной сети предприятий торговли и сферы услуг различных форм собственности во всех областных центрах, столице и определенному кругу городов и районных центров. Используемая для агрегирования система весов в части их расходов рассчитывается на основании материалов обследований домашних хозяйств за предшествующий год.

С января 2016 года при построении ИПЦ доля продовольственных товаров составляет 36,7%, непродовольственных - 31,4%, платных услуг - 31,9%.