|
Новая редакция перечня отдельных видов товаров, работ, услуг, закупаемых у общественных объединений инвалидов
|
Аннотация к документу: Постановление Правительства Республики Казахстан от 27 декабря 2016 года № 861 «О внесении изменения в постановление Правительства Республики Казахстан от 31 декабря 2015 года № 1181 «Об утверждении перечня отдельных видов товаров, работ, услуг, закупаемых у общественных объединений инвалидов Республики Казахстан и организаций, созданных общественными объединениями инвалидов Республики Казахстан, производящих и (или) поставляющих товары, выполняющих работы, оказывающих услуги, и признании утратившими силу некоторых решений Правительства Республики Казахстан»
|
Перечень отдельных видов товаров, работ, услуг, закупаемых у общественных объединений инвалидов Республики Казахстан и организаций, созданных общественными объединениями инвалидов Республики Казахстан, производящих и (или) поставляющих товары, выполняющих работы, оказывающих услуги изложен в новой редакции:
1. Производимые товары:
1) постельное белье всех наименований, одеяло, матрацы, покрывало, подушки разные, полотенце, салфетки, наперники, чехлы на матрацы, пеленки;
2) куртка ватная, брюки утепленные ватные, костюм теплозащитный, полукомбинезон утепленный, жилет утепленный, куртка утепленная, костюм полевой камуфлированный, брюки;
3) костюм рабочий хлопчатобумажный, костюм полевой хлопчатобумажный, куртка полевая камуфлированная, костюм сварщика, костюм аккумуляторщика, комбинезон рабочий;
4) костюм повара, костюм пекаря, колпаки разные;
5) халаты разные, фартуки разные, униформа, жилет сигнальный, хирургические костюмы, бахилы хлопчатобумажные, форменная одежда производственного и хозяйственного персонала, корпе;
6) пижамы разные, нательное мужское белье, трусы, портянки, сорочки разные, рубашки разные;
7) косынки разные, платок носовой, подворотничок, рукавицы;
8) шторы, полога, мешки разные;
9) скоросшиватели, конверты, папки для бумаг, линейки;
10) коробки упаковочные, коробки архивные;
11) столярные изделия.
2. Производимые и (или) поставляемые товары:
1) тифлотехнические средства;
2) специальные средства передвижения;
3) обязательные гигиенические средства.
3. Выполняемые работы:
1) производство мебели;
2) озеленение.
4. Оказываемые услуги:
1) поставка, сборка, ремонт и обслуживание реабилитационной техники для инвалидов (костыли, трости, ходунки, подъемные устройства и механизмы, телерадиоаппаратура);
2) ремонт и обслуживание транспортных средств для лиц с ограниченными возможностями;
3) организация отдыха и санаторно-курортного лечения инвалидов;
4) уборка помещений и территорий, клининговые услуги;
5) благоустройство, озеленение;
6) полиграфические услуги.
Постановление вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.
Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.