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Новая редакция перечня отдельных видов товаров, работ, услуг, закупаемых у общественных объединений инвалидов

Аннотация к документу: Постановление Правительства Республики Казахстан от 27 декабря 2016 года № 861 «О внесении изменения в постановление Правительства Республики Казахстан от 31 декабря 2015 года № 1181 «Об утверждении перечня отдельных видов товаров, работ, услуг, закупаемых у общественных объединений инвалидов Республики Казахстан и организаций, созданных общественными объединениями инвалидов Республики Казахстан, производящих и (или) поставляющих товары, выполняющих работы, оказывающих услуги, и признании утратившими силу некоторых решений Правительства Республики Казахстан»

Перечень отдельных видов товаров, работ, услуг, закупаемых у общественных объединений инвалидов Республики Казахстан и организаций, созданных общественными объединениями инвалидов Республики Казахстан, производящих и (или) поставляющих товары, выполняющих работы, оказывающих услуги изложен в новой редакции:

1. Производимые товары:

1) постельное белье всех наименований, одеяло, матрацы, покрывало, подушки разные, полотенце, салфетки, наперники, чехлы на матрацы, пеленки;

2) куртка ватная, брюки утепленные ватные, костюм теплозащитный, полукомбинезон утепленный, жилет утепленный, куртка утепленная, костюм полевой камуфлированный, брюки;

3) костюм рабочий хлопчатобумажный, костюм полевой хлопчатобумажный, куртка полевая камуфлированная, костюм сварщика, костюм аккумуляторщика, комбинезон рабочий;

4) костюм повара, костюм пекаря, колпаки разные;

5) халаты разные, фартуки разные, униформа, жилет сигнальный, хирургические костюмы, бахилы хлопчатобумажные, форменная одежда производственного и хозяйственного персонала, корпе;

6) пижамы разные, нательное мужское белье, трусы, портянки, сорочки разные, рубашки разные;

7) косынки разные, платок носовой, подворотничок, рукавицы;

8) шторы, полога, мешки разные;

9) скоросшиватели, конверты, папки для бумаг, линейки;

10) коробки упаковочные, коробки архивные;

11) столярные изделия.

2. Производимые и (или) поставляемые товары:

1) тифлотехнические средства;

2) специальные средства передвижения;

3) обязательные гигиенические средства.

3. Выполняемые работы:

1) производство мебели;

2) озеленение.

4. Оказываемые услуги:

1) поставка, сборка, ремонт и обслуживание реабилитационной техники для инвалидов (костыли, трости, ходунки, подъемные устройства и механизмы, телерадиоаппаратура);

2) ремонт и обслуживание транспортных средств для лиц с ограниченными возможностями;

3) организация отдыха и санаторно-курортного лечения инвалидов;

4) уборка помещений и территорий, клининговые услуги;

5) благоустройство, озеленение;

6) полиграфические услуги.

Постановление вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.

 

5 января 2017, 13:22
Источник, интернет-ресурс: ИС «Параграф»

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