Перечень отдельных видов товаров, работ, услуг, закупаемых у общественных объединений инвалидов Республики Казахстан и организаций, созданных общественными объединениями инвалидов Республики Казахстан, производящих и (или) поставляющих товары, выполняющих работы, оказывающих услуги изложен в новой редакции: 1. Производимые товары: 1) постельное белье всех наименований, одеяло, матрацы, покрывало, подушки разные, полотенце, салфетки, наперники, чехлы на матрацы, пеленки; 2) куртка ватная, брюки утепленные ватные, костюм теплозащитный, полукомбинезон утепленный, жилет утепленный, куртка утепленная, костюм полевой камуфлированный, брюки; 3) костюм рабочий хлопчатобумажный, костюм полевой хлопчатобумажный, куртка полевая камуфлированная, костюм сварщика, костюм аккумуляторщика, комбинезон рабочий; 4) костюм повара, костюм пекаря, колпаки разные; 5) халаты разные, фартуки разные, униформа, жилет сигнальный, хирургические костюмы, бахилы хлопчатобумажные, форменная одежда производственного и хозяйственного персонала, корпе; 6) пижамы разные, нательное мужское белье, трусы, портянки, сорочки разные, рубашки разные; 7) косынки разные, платок носовой, подворотничок, рукавицы; 8) шторы, полога, мешки разные; 9) скоросшиватели, конверты, папки для бумаг, линейки; 10) коробки упаковочные, коробки архивные; 11) столярные изделия. 2. Производимые и (или) поставляемые товары: 1) тифлотехнические средства; 2) специальные средства передвижения; 3) обязательные гигиенические средства. 3. Выполняемые работы: 1) производство мебели; 2) озеленение. 4. Оказываемые услуги: 1) поставка, сборка, ремонт и обслуживание реабилитационной техники для инвалидов (костыли, трости, ходунки, подъемные устройства и механизмы, телерадиоаппаратура); 2) ремонт и обслуживание транспортных средств для лиц с ограниченными возможностями; 3) организация отдыха и санаторно-курортного лечения инвалидов; 4) уборка помещений и территорий, клининговые услуги; 5) благоустройство, озеленение; 6) полиграфические услуги. Постановление вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.