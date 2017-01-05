Митрополит Астанайский и Казахстанский Александр поздравил казахстанцев с Рождеством

Сегодня в Алматы состоялась пресс-конференция г лавы Митрополичьего округа русской Православной Церкви в РК Митрополита Астанайского и Казахстанского Александра, на которой он поздравил казахстанцев с Рождеством Христовым, сообщает Zakon.kz .





- С чувством священной радости поздравляю всех вас с великим праздником и всемирным торжеством – Рождеством Господа и Спасителя нашего Иисуса Христа.





Праздник Рождества называется праздником мира и Божией любви к людям.





Любящий, всеблагой Создатель не пожелал оставаться в стороне от сотворенного Им мира и, не переставая быть Богом на небесах, стал истинным Человеком, воспринял наши плоть и кровь, немощи и болезни человеческой природы, нашу способность страдать и радоваться, терпеть и горевать. Все эти неотъемлемые природные свойства человеческой души Христос возвысил и освятил Божественным Своим духом. Совершив дело нашего спасения, он открыл для человека путь к самому тесному соединению с Богом, с Творцом.





Праздник Рождества – это призыв, обращенный к нашей совести, призыв встать на путь служения Богу и ближнему. У одного из христианских мыслителей есть высказывание: «Если Христос не родится однажды в твоей душе, то нет тебе никакой пользы от того, что однажды он родился в Вифлееме».





Сердце верующего человека не может не болеть, когда он видит страдания ближнего. Христианин, как никто другой, должен уметь преодолевать отчуждение между людьми и свое собственное отчуждение от ближних. В нашу жизнь входит Бог, когда мы делаем добрые дела.





Давайте посмотрим вокруг, в милосердии и страдании, в живом участии, в нашей поддержке нуждаются очень многие – от самых близких, с которыми мы живем, до тех, с кем мы встречаемся изредка, а может быть, в первый и последний раз в жизни. Если мы научимся делать добро, бескорыстно и смело, если мы сделаем это частью своей жизни, мы станем счастливыми людьми.





В благодатные дни Святок, наполненные ликованием о явлении в мир Христа Жизнодавца, пусть каждый из нас вознесет молитвы о процветании и благоденствии родной земли Казахстанской, от души помолится о сохранении великого достояния нашей страны – взаимного уважения и согласия между представителями разных народов, религий и культур, о преумножении мира и любви в наших семьях, среди наших родных и близких, в благословенном Казахстане и во всем мире.





Сердечно поздравляю всех вас с нынешним торжеством, молитвенно испрашиваю всем нам у Богомладенца Христа духовных и телесных сил.





С праздником Рождества Христова и Новолетием!











