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В Китае запустили самый протяженный в стране маршрут скоростных поездов

5 января 2017, 16:47

Его длина составляет 2760 километров.


В Китае в четверг запущен самый протяженный в стране маршрут для скоростных поездов, сообщает агентство Синьхуа, передает РИА Новости.

Поезд, получивший название "Шангри-Ла мира" (Shangri-la of the World), отправился в 11.05 по местному времени (06.05 мск) из города Куньмин (провинция Юньнань) в Пекин. Время в пути составит 13 часов. Билет второго класса на поезд по этому маршруту стоит 166 долларов.

Ранее сообщалось, что протяженность скоростных железных дорог в Китае достигла 22 тысяч километров. Высокоскоростной считается специализированная электрифицированная двухпутная железнодорожная линия для эксплуатации поездов со скоростями от 200 до 400 километров в час.

В настоящий момент Китай обладает самой развитой сетью высокоскоростных железных дорог в мире. По планам властей, к концу 13-й пятилетки (2020 год) их протяженность должна увеличиться до 30 тысяч километров, а к 2025 году — до 38 тысяч километров.

Как сообщила ранее Национальная комиссия по развитию и реформам КНР, к 2025 году общая протяженность всех железных дорог в стране будет увеличена до 175 тысяч километров, включая высокоскоростные железнодорожные магистрали. При этом к 2020 году общая протяженность всех железных дорог Китая, согласно плану, должна составить 150 тысяч километров и связать между собой свыше 80% крупных городов страны.

Иван Булатов
Фото © AFP 2016/ Stringer

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