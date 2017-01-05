В Китае запустили самый протяженный в стране маршрут скоростных поездов

В Китае в четверг запущен самый протяженный в стране маршрут для скоростных поездов, сообщает агентство Синьхуа,

Поезд, получивший название "Шангри-Ла мира" (Shangri-la of the World), отправился в 11.05 по местному времени (06.05 мск) из города Куньмин (провинция Юньнань) в Пекин. Время в пути составит 13 часов. Билет второго класса на поезд по этому маршруту стоит 166 долларов.





Ранее сообщалось, что протяженность скоростных железных дорог в Китае достигла 22 тысяч километров. Высокоскоростной считается специализированная электрифицированная двухпутная железнодорожная линия для эксплуатации поездов со скоростями от 200 до 400 километров в час.