Фильм о допинге в России с участием Родченкова покажут на кинофестивале Sundance

Кинофестиваль независимого кино Sundance пройдет с 19 по 29 января 2017 года в американском Парк-Сити (штат Юта). Первый показ «Икара» состоится 20 января в MARC Theatre. Всего фильм будет показан шесть раз.

Документальный фильм «Икар» американского режиссера Брайана Фогеля, в создании которого принимал участие бывший глава Московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков, поборется за призы кинофестиваля Sundance. Об этом сообщает Об этом сообщает ТАСС





«Случайная встреча с российским ученым вылилась для режиссера Брайана Фогеля в создание геополитического триллера, в котором есть место грязной моче, цепочке необъяснимых смертей и олимпийским золотым медалям. Это самый большой скандал в истории спорта», — говорится в аннотации к фильму, посвященному проблемам допинга в России.





Кинофестиваль независимого кино Sundance пройдет с 19 по 29 января 2017 года в американском Парк-Сити (штат Юта). Первый показ «Икара» состоится 20 января в MARC Theatre. Всего фильм будет показан шесть раз.





В мае прошлого года Родченков сообщил президенту Международного олимпийского комитета Томасу Баху, что выступит в фильме «Икар» в качестве эксперта и расскажет о том, как атлеты применяют допинг и скрывают эти нарушения.





Родченков руководил Московской антидопинговой лабораторией до ноября 2015 года. После отставки он выехал за пределы России и стал сотрудничать со Всемирным антидопинговым агентством (WADA) предоставляя информацию о якобы имевшихся массовых нарушениях российскими спортсменами антидопинговых правил. Следственный комитет России возбудил в отношении Родченкова уголовное дело.



