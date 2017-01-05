В Костанайской области после падения на ледяной горке умерла 12-летняя девочка
5 января 2017, 17:39
Инцидент произошел 3 января.
По факту гибели 12-летней девочки в поселке Затобольск, Костанайской области полицейские проводят досудебное расследование, передает МИА «Казинформ».
Девочка была доставлена в областную детскую больницу 3 января 2017 года. Травму она получила после падения на ледяной горке. На следующий день потерпевшая скончалась.
«В настоящее время назначены необходимые экспертизы, проводится досудебное расследование», - сообщила пресс-секретарь ДВД области Елена Кашарина.
Фото: krpress.ru
Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.
Сообщить об ошибке х
4837751-696b4cfd7b3b273aeb738b197005a88b
Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com