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В Костанайской области после падения на ледяной горке умерла 12-летняя девочка

5 января 2017, 17:39

Инцидент произошел 3 января.


По факту гибели 12-летней девочки в поселке Затобольск, Костанайской области полицейские проводят досудебное расследование, передает МИА «Казинформ».

Девочка была доставлена в областную детскую больницу 3 января 2017 года. Травму она получила после падения на ледяной горке. На следующий день потерпевшая скончалась.

«В настоящее время назначены необходимые экспертизы, проводится досудебное расследование», - сообщила пресс-секретарь ДВД области Елена Кашарина.

Фото: krpress.ru





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