Солдат почетного караула упал в обморок во время прощальной речи Обамы

Молодой человек без сознания лежит на полу, а его товарищи по почетному караулу находятся на заданных позициях.

Во время последней речи действующего президента США Барака Обамы для военнослужащих неизвестный солдат почетного караула упал без сознания, сообщает сообщает ruposters.ru со ссылкой на Daily Mail.





Солдат упал в обморок, когда американский лидер выступал со своей последней речью в качестве верховного главнокомандующего перед военными Соединенных Штатов. На фотографиях видно, как молодой человек без сознания лежит на полу, а его товарищи по почетному караулу находятся на заданных позициях.





В своей речи уходящий президент США поблагодарил военнослужащих за службу, заявив, что большей чести, чем быть верховным главнокомандующим, у него не было. Обама также призвал обеспечить плавный переход армии Соединенных Штатов под контроль избранного главы государства Дональда Трампа.











