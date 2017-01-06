Алматинцы просят дорожную полицию разъяснить: можно ли ездить по трамвайным путям

Юрист Жангельды Сулейманов, как и многие жители Южной столицы, задался вопросом: можно ли ездить по трамвайным путям. По его мнению, "было бы здорово, если бы дорожная полиция Алматы сделала заявление о том, что по трамвайным путям в Алматы можно ездить как по обычной дороге". Об этом юрист написал на своей странице в Об этом юрист написал на своей странице в Facebook , передает Zakon.kz





"Согласно Правил дорожного движения:

Разрешается движение по трамвайным путям попутного направления, расположенным слева на одном уровне с проезжей частью дороги, когда заняты все полосы данного направления, а также при объезде, обгоне, повороте налево или развороте. При этом не должно создаваться помех трамваю. Не допускается выезд на трамвайные пути встречного направления. Обратил внимание, что в Алматы водители стараются не ездить по трамвайным путям. Формально, могут оштрафовать водителя в Алматы за езду по рельсам, но всем же известно, что трамвая в Алматы нет, и трамвайные пути как бы и не пути вовсе...", - отметил в посте Ж. Сулейманов.





Фото: alma-ata2.narod.ru











