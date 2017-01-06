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В аэропорту Алматы задержан один авиарейс по направлению Алматы-Семей

6 января 2017, 09:40

Отменен авиарейс ZXA529-Алматы-Урджар.


По состоянию на 05/01 – 06/01 08:30 ч в Международном аэропорту Алматы задержан всего один авиарейс IQ363 по направлению Алматы-Семей авиакомпании Qazaq air, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу порта.

Причина задержки: отдых экипажа.

Также один авиарейс отменен: ZXA529-Алматы-Урджар.

В настоящий момент в аэропорту Алматы вертикальная видимость составляет 770 горизонтальная 1800 м.
Ограничений на прием и выпуск ВС нет.

Фото: Аэропорт.kz


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