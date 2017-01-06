В аэропорту Алматы задержан один авиарейс по направлению Алматы-Семей
6 января 2017, 09:40
Отменен авиарейс ZXA529-Алматы-Урджар.
По состоянию на 05/01 – 06/01 08:30 ч в Международном аэропорту Алматы задержан всего один авиарейс IQ363 по направлению Алматы-Семей авиакомпании Qazaq air, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу порта.
Причина задержки: отдых экипажа.
Также один авиарейс отменен: ZXA529-Алматы-Урджар.
В настоящий момент в аэропорту Алматы вертикальная видимость составляет 770 горизонтальная 1800 м.
Ограничений на прием и выпуск ВС нет.
Фото: Аэропорт.kz
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