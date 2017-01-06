На берег немецкого острова выбросило несколько тысяч киндер-сюрпризов
6 января 2017, 10:03
Экологи забили тревогу: если вовремя не убрать пластиковые яйца, то волны унесут их обратно в море, а это грозит обернуться серьёзными экологическими проблемами.
Необычный подарок получили жители немецкого острова Лангеог в Северном море — после сильного шторма на берег выбросило несколько тысяч киндер-сюрпризов. Об этом сообщает телерадиокомпания NDR, передает Life.ru.
Оказалось, что грузовой корабль, шедший из Китая в немецкий порт Бремерхафен, попал в зону действия урагана "Аксель" потерял пять контейнеров, в которых и находились шоколадные яйца с игрушкой внутри. Через некоторое время груз, к вящей радости детей, выбросило на берег и разметало по пляжу.
Но если местные жители были рады такому подарку, то экологи забили тревогу: если вовремя не убрать пластиковые яйца, то волны унесут их обратно в море, а это грозит обернуться серьёзными экологическими проблемами. Очистить пляж своими силами активисты не могли, но, к счастью, им на помощь пришли жители Лангеога и туристы.
Любопытно, что потерянный из-за урагана груз предназначался, по всей видимости, для продажи в России — внутри каждого пластикового яйца помимо игрушки была и инструкция на русском языке.
Напомним, 30 декабря прошлого года стало известно о смерти создателя "киндер-сюрприза" — Уильям Салис скончался на 84-м году жизни в пригороде Милана. Незадолго до этого мужчина перенёс инсульт.
Фото: © NDR.de
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