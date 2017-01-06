В Актау прошли предварительные слушания по делу об изнасиловании Виктории Мининой
На предварительных слушаниях подсудимый попросил суда с участием присяжных заседателей.
5 января в Специализированном межрайонном суде по уголовным делам Мангистауской области прошли предварительные слушания по делу об изнасиловании и убийстве шестилетней Виктории Мининой. Об этом сообщили в пресс-службе областного суда.
Напомним, шестилетняя девочка пропала 20 августа в районе магазина «Иваныч», расположенного в 1 микрорайоне в доме №29. Ребенка нашли спустя несколько часов в районе поселка Приморский и доставили в областную детскую больницу. Врачи подтвердили, что девочку изнасиловали. По факту возбуждено уголовное дело по статье 120 УК РК.
В начале сентября начальник ДВД Мангистауской области, Кайрат Дальбеков во время брифинга, посвященного расследованию дела по факту похищения и изнасилования 6-летней девочки в Актау, сообщил, что подозреваемый задержан.
Кроме того, в одной из квартир 26 микрорайона Актау 16 ноября обнаружен мертвым брат подозреваемого в изнасиловании шестилетней девочки -37-летний Андрей А. Квартиру, в которой он проживал, вскрыли с помощью пожарных. В ней был обнаружен труп мужчины. Причина его гибели пока неизвестна.
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