В Казахстане будут бороться с лишним весом футбольных арбитров

Для того, чтобы принимать правильные решения, арбитр должен быть очень хорошо физически подготовлен.

Сегодня в Астане состоялась пресс-конференция посвящённая представлению нового руководителя департамента судейства и инспектирования Федерации футбола Казахстана.





Главой департамента судейства и инспектирования был назначен известный российский специалист Николай Левников. В ходе брифинга он ответил на вопросы представителей СМИ, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ФФК.





- Казахстанским арбитрам необходимо помочь в продвижении наверх, в получении тех знаний, которыми сегодня обладают лучшие арбитры Европы и мира. Я также являюсь членом судейского комитета УЕФА, имею богатый опыт работы с российскими, казахстанскими, белорусскими судьями в качестве руководителя судейских организаций этих стран. Поэтому, руководство ФФК попросило меня в течение двух лет поделиться этим опытом, подготовить арбитров топ уровня, создать атмосферу прозрачности и открытости, - сказал в своей вступительной речи новый глава Департамента судейства и инспектирования Федерации футбола Казахстана.





Николай Левников также отметил, что повышение доверия к казахстанским арбитрам со стороны специалистов и болельщиков станет первостепенной задачей Департамента судейства и инспектирования ФФК.













- Я всегда готов общаться с прессой и надеюсь, что после каждого тура и важного матча мы будем предоставлять пресс-релиз с мнением представителей департамента по тем или иным сложным эпизодам в матче. Также у нас начнет работать рейтинг. Сегодня в казахстанской судейской организации работа выстроена в соответствии с Конвенцией УЕФА. Есть ряд молодых талантливых арбитров. Надо просто помочь им более твердо встать на ноги,- сказал Левников.





- Мы сказали всем арбирам, что будет строгий весовой контроль, а затем будет контроль по физической подготовке. Арбитры на сборе в Турции сдадут два теста. Первый это тест ФИФА, и в конце сбора тест Yo-Yo. Тот кто не сдаст тест будет готовиться и пересдавать. Тот кто будет иметь лишний вес будет потом проходить повторный контроль. И только тогда они будут получать назначения. Это требования времени. Для того, чтобы принимать правильные решения, арбитр должен быть очень хорошо физически подготовлен, - подчеркнул он.





До этого периода Николай Левников работал руководителем комитета судейства Российского футбольного союза. Ранее он уже возглавлял департамент судейства ФФК в 2008-2009 годах. Отметим, контракт с Николаем Левниковым рассчитан на два года.