Из-за множества обращений по временной регистрации ЦОНы будут работать в праздничную субботу

Речь идет о 7 января, день является выходным, так как в РК традиционно отмечается православное Рождество.

В связи с большим количеством обращений граждан, завтра (7 января - официальный выходной) часть ЦОНов будут работать с 9 до 15.00. Об этом на своей официальной странице в Об этом на своей официальной странице в Facebook сообщило «Правительство для граждан», передает Zakon.kz





Список фронт-офисов, доступных для посещений 7 января приведен ниже:





г.Астана

1. Отдел №1 Есильского района - ул. Достык, 20

2. Отдел №3 Алматинского района - ул. Куйши Дина, 29/1

3. Отдел №4 Алматинского района - ул. Сатпаева, 25

4. Отдел № 5 Сарыаркинского района - ул. С-409, 13

5. Отдел № 6 Сарыаркинского района - пр. Республики, 43





г.Алматы

1. Отдел Алмалинского района - ул. Богенбай Батыра 221

2. Отдел Ауэзовского района - ул. Джандосова 51

3. Отдел Алатауского района - мкр. Шанырак 2, ул. Жанкожа батыра 24

4. Отдел Бостандыкского района - мкр. Алмагуль, ул. Ходжанова 9 А

5. Отдел Жетысуского района - мкр. Кулагер, ул. Серикова 6А

6. Отдел Медеуского района - ул. Маркова 44

7. Отдел Турксибского района - ул. Рихарда Зорге 9

8. Отдел Наурызбайского района – мкр. Акжар, ул. Егинсу, 33





г. Актобе

Отдел №1 г.Актобе ул. Тургенева 109

Отдел №2 г.Актобе 12 мкр д. 38 блок Б





г. Актау

Отдел г.Актау - 15 мкр 67 б





г. Атырау

Отдел № 1 г.Атырау ул.Сатпаева 23

Отдел № 2 г.Атырау ул.Баймуханова 16А

Отдел № 3 г.Атырау мкр.Балыкшы ул.Байжигитова 80А





г. Шымкент

Отдел №1 - ул. Мадели Кожа № 1 Г

Отдел №2 - ул. Мадели Кожа № 1 Г

Отдел №3 - ул. Джангельдина 13А

Отдел №4 - мкр Восток, 116/1 (мкр. Куншигис)

Отдел №5 - мкр. Нурсат 24/1

Отдел №6 - жилой массив Сайрам, ул. Ибрагим ата б/н

Отдел №7 - мкр. Кызылжар, ул. Хамза 33





г.Павлодар

Отдел № 3 - ул. Павлова 48

Отдел № 2 - ул. Исиналиева 24

Отдел № 1 - ул. Кутузова 204





г. Петропавловск

Отдел №1 - ул.М.Ауэзова 157

Отдел №2 - ул.Конституции Казахстан 72





г.Кокшетау

Отдел №1 г. Кокшетау ул. Ауэзова 189 А

Отдел №2 г. Кокшетау ул. Абая 96





г.Талдыкорган

Отдел г. Талдыкорган ул. Тауелсіздік 67 Б





г.Усть-Каменогорск

Отдел №3 г.Усть-Каменогорск ул. Белинского 37, а

Отдел №1 г.Усть-Каменогорск пр. Сатпаева 34/2

Отдел №2 г. Усть-Каменогорск ул. Казахстан 99/1





г. Семей

Отдел №1 г. Семей ул. 408-ой квартал 21

Отдел №2 г.Семей ул. Б. Момышулы 22





г. Тараз

Отдел №1 г. Тараз ул. Койгельды 158

Отдел №2 г. Тараз мкр. Талас 2

Отдел №3 г. Тараз пр. Абая 232

Отдел №4 г. Тараз ул. Сатпаева 1Б





г. Уральск

Отдел №1 г. Уральск ул. Жамбыла 81/2

Отдел №2 г. Уральск ул. Курмангазы 173





г. Караганда

Отдел №1 г.Караганды ул.Ержанова 47/3

Отдел №2 г.Караганды ул. Чкалова 7

Отдел №3 г.Караганды ул. Таттимбета 10/5

Отдел №4 г.Караганды ул. Архитектурная 8

Отдел №5 г.Караганды 21 мкр 6/7

Отдел №6 г.Караганды ул. Серова 73





г. Костанай

Отдел № 1 г. Костанай ул.Тарана 114

Отдел № 2 г. Костанай ул. Гашека 14





г. Кызылорда

Отдел №1 г.Кызылорды ул. Муратбаева 2Е

Отдел №2 г.Кызылорды п. Тасбугет ул. Амангельды 8 А

Отдел №3 г.Кызылорды мкр. Акмешит 1 Б





Для регистрации граждан по месту жительства необходимо присутствие собственника жилья, а также человека, которого необходимо прописать. Обоим при себе иметь удостоверение личности, собственнику – правоустанавливающие документы на квартиру, а прописывающемуся – квитанцию об оплате государственной пошлины.





Напомним, ранее сообщалось, что в ЦОНах Алматы наблюдались огромные очереди из посетителей. Люди стараются сделать все в срок, несмотря на то, что выявление граждан без временной регистрации по месту жительства начнется только с 1 февраля



