Из-за множества обращений по временной регистрации ЦОНы будут работать в праздничную субботу
6 января 2017, 17:00
Речь идет о 7 января, день является выходным, так как в РК традиционно отмечается православное Рождество.
В связи с большим количеством обращений граждан, завтра (7 января - официальный выходной) часть ЦОНов будут работать с 9 до 15.00. Об этом на своей официальной странице в Facebook сообщило «Правительство для граждан», передает Zakon.kz
Список фронт-офисов, доступных для посещений 7 января приведен ниже:
г.Астана
1. Отдел №1 Есильского района - ул. Достык, 20
2. Отдел №3 Алматинского района - ул. Куйши Дина, 29/1
3. Отдел №4 Алматинского района - ул. Сатпаева, 25
4. Отдел № 5 Сарыаркинского района - ул. С-409, 13
5. Отдел № 6 Сарыаркинского района - пр. Республики, 43
г.Алматы
1. Отдел Алмалинского района - ул. Богенбай Батыра 221
2. Отдел Ауэзовского района - ул. Джандосова 51
3. Отдел Алатауского района - мкр. Шанырак 2, ул. Жанкожа батыра 24
4. Отдел Бостандыкского района - мкр. Алмагуль, ул. Ходжанова 9 А
5. Отдел Жетысуского района - мкр. Кулагер, ул. Серикова 6А
6. Отдел Медеуского района - ул. Маркова 44
7. Отдел Турксибского района - ул. Рихарда Зорге 9
8. Отдел Наурызбайского района – мкр. Акжар, ул. Егинсу, 33
г. Актобе
Отдел №1 г.Актобе ул. Тургенева 109
Отдел №2 г.Актобе 12 мкр д. 38 блок Б
г. Актау
Отдел г.Актау - 15 мкр 67 б
г. Атырау
Отдел № 1 г.Атырау ул.Сатпаева 23
Отдел № 2 г.Атырау ул.Баймуханова 16А
Отдел № 3 г.Атырау мкр.Балыкшы ул.Байжигитова 80А
г. Шымкент
Отдел №1 - ул. Мадели Кожа № 1 Г
Отдел №2 - ул. Мадели Кожа № 1 Г
Отдел №3 - ул. Джангельдина 13А
Отдел №4 - мкр Восток, 116/1 (мкр. Куншигис)
Отдел №5 - мкр. Нурсат 24/1
Отдел №6 - жилой массив Сайрам, ул. Ибрагим ата б/н
Отдел №7 - мкр. Кызылжар, ул. Хамза 33
г.Павлодар
Отдел № 3 - ул. Павлова 48
Отдел № 2 - ул. Исиналиева 24
Отдел № 1 - ул. Кутузова 204
г. Петропавловск
Отдел №1 - ул.М.Ауэзова 157
Отдел №2 - ул.Конституции Казахстан 72
г.Кокшетау
Отдел №1 г. Кокшетау ул. Ауэзова 189 А
Отдел №2 г. Кокшетау ул. Абая 96
г.Талдыкорган
Отдел г. Талдыкорган ул. Тауелсіздік 67 Б
г.Усть-Каменогорск
Отдел №3 г.Усть-Каменогорск ул. Белинского 37, а
Отдел №1 г.Усть-Каменогорск пр. Сатпаева 34/2
Отдел №2 г. Усть-Каменогорск ул. Казахстан 99/1
г. Семей
Отдел №1 г. Семей ул. 408-ой квартал 21
Отдел №2 г.Семей ул. Б. Момышулы 22
г. Тараз
Отдел №1 г. Тараз ул. Койгельды 158
Отдел №2 г. Тараз мкр. Талас 2
Отдел №3 г. Тараз пр. Абая 232
Отдел №4 г. Тараз ул. Сатпаева 1Б
г. Уральск
Отдел №1 г. Уральск ул. Жамбыла 81/2
Отдел №2 г. Уральск ул. Курмангазы 173
г. Караганда
Отдел №1 г.Караганды ул.Ержанова 47/3
Отдел №2 г.Караганды ул. Чкалова 7
Отдел №3 г.Караганды ул. Таттимбета 10/5
Отдел №4 г.Караганды ул. Архитектурная 8
Отдел №5 г.Караганды 21 мкр 6/7
Отдел №6 г.Караганды ул. Серова 73
г. Костанай
Отдел № 1 г. Костанай ул.Тарана 114
Отдел № 2 г. Костанай ул. Гашека 14
г. Кызылорда
Отдел №1 г.Кызылорды ул. Муратбаева 2Е
Отдел №2 г.Кызылорды п. Тасбугет ул. Амангельды 8 А
Отдел №3 г.Кызылорды мкр. Акмешит 1 Б
Для регистрации граждан по месту жительства необходимо присутствие собственника жилья, а также человека, которого необходимо прописать. Обоим при себе иметь удостоверение личности, собственнику – правоустанавливающие документы на квартиру, а прописывающемуся – квитанцию об оплате государственной пошлины.
Напомним, ранее сообщалось, что в ЦОНах Алматы наблюдались огромные очереди из посетителей. Люди стараются сделать все в срок, несмотря на то, что выявление граждан без временной регистрации по месту жительства начнется только с 1 февраля
Фото: Ак Жайык
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