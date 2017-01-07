Православные верующие встречают Рождество Христово

Рождеству предшествует пост, который заканчивается в Сочельник 6 января.

Православные христиане в ночь с 6 на 7 января отмечают Рождество Христово — один из двух, наряду с Пасхой, важнейших церковных праздников, сообщает Zakon.kz





Рождеству предшествует пост, который заканчивается в Сочельник 6 января. В храмах и соборах по всему миру прошла божественная литургия.





Праздник Рождества по учению Церкви символизирует примирение человека с Богом. Рождество предвозвещает искупительный подвиг Иисуса Христа и обновление человеческой природы, пораженной грехопадением прародителей.





В Казахстане представлено более 300 православных объединений.





Ранее глава Православной Церкви Казахстана митрополит Астанайский и Казахстанский Александр рассказал о роли религиозных организаций.



