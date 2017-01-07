Православные верующие встречают Рождество Христово
7 января 2017, 08:03
Рождеству предшествует пост, который заканчивается в Сочельник 6 января.
Православные христиане в ночь с 6 на 7 января отмечают Рождество Христово — один из двух, наряду с Пасхой, важнейших церковных праздников, сообщает Zakon.kz.
Рождеству предшествует пост, который заканчивается в Сочельник 6 января. В храмах и соборах по всему миру прошла божественная литургия.
Праздник Рождества по учению Церкви символизирует примирение человека с Богом. Рождество предвозвещает искупительный подвиг Иисуса Христа и обновление человеческой природы, пораженной грехопадением прародителей.
В Казахстане представлено более 300 православных объединений.
Ранее глава Православной Церкви Казахстана митрополит Астанайский и Казахстанский Александр рассказал о роли религиозных организаций.
Фото: РИА Новости
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