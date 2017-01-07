В Алматинской области 40 владельцев оружия привлечены к ответственности
7 января 2017, 12:26
По результатам первого дня из оборота изъято 49 единиц огнестрельного оружия.
Усиление контроля за оборотом оружия входит в одно из требований полицейского мероприятия «Правопорядок», стартовавшего в регионе накануне 28-ой зимней Универсиады-2017, сообщает Zakon.kz с ссылкой на пресс-службу ДВД Алматинской области.
Отработка в регионе носит профилактический характер и организована в пяти районах, наиболее приближенных к Алматы (Талгарский, Енбекшиказахский, Карасайский, Жамбылский и Илийский районы).
Полицейские производят проверки по нескольким линиям – миграционной службы, криминальной полиции, борьбы с наркобизнесом, а также лицензионно-разрешительной системы и МПС.
«По результатам первого дня из оборота изъято 49 единиц огнестрельного оружия, 2 из них являются незаконными. 42 владельца оружия, допустившие нарушения, привлечены к ответственности с наложением штрафных санкций на общую сумму 453800 тенге. За различные нарушения миграционного законодательства к ответственности также привлечены 70 иностранных граждан и 77 казахстанцев. В ходе отработки полицейскими Карасайского и Талгарского районов задержаны два разыскиваемых уголовных преступника, а также установлено местонахождение двух пропавших без вести жителей Илийского и Карасайского районов» - проинформировали в ДВД области.
ОПМ «Правопорядок» продлится в регионе до 25 января и направлена на профилактику правонарушений, а также стабилизацию оперативной обстановки в регионе. В этой связи полиция призывает граждан с пониманием отнестись к действиям стражей порядка и оказывать им посильное содействие.
Фото: Ростех
Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.
Сообщить об ошибке х
4837984-672cc5d74925ffe586725f63a7270827
Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com