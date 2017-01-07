В Алматинской области 40 владельцев оружия привлечены к ответственности

Отработка в регионе носит профилактический характер и организована в пяти районах, наиболее приближенных к Алматы (Талгарский, Енбекшиказахский, Карасайский, Жамбылский и Илийский районы).





Полицейские производят проверки по нескольким линиям – миграционной службы, криминальной полиции, борьбы с наркобизнесом, а также лицензионно-разрешительной системы и МПС.





«По результатам первого дня из оборота изъято 49 единиц огнестрельного оружия, 2 из них являются незаконными. 42 владельца оружия, допустившие нарушения, привлечены к ответственности с наложением штрафных санкций на общую сумму 453800 тенге. За различные нарушения миграционного законодательства к ответственности также привлечены 70 иностранных граждан и 77 казахстанцев. В ходе отработки полицейскими Карасайского и Талгарского районов задержаны два разыскиваемых уголовных преступника, а также установлено местонахождение двух пропавших без вести жителей Илийского и Карасайского районов» - проинформировали в ДВД области.





ОПМ «Правопорядок» продлится в регионе до 25 января и направлена на профилактику правонарушений, а также стабилизацию оперативной обстановки в регионе. В этой связи полиция призывает граждан с пониманием отнестись к действиям стражей порядка и оказывать им посильное содействие.