Обнаружено блокирование рекламы на сайте

Уважаемые пользователи,

создатели сайта не желают превращать его в свалку рекламы, но для существования нашего сайта необходим показ нескольких баннеров.

просим отнестись с пониманием и добавить zakon.kz в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).
WHATSAPP +7 (701) 737-85-12
 
Новости за сегодня

В Алматинской области 40 владельцев оружия привлечены к ответственности

7 января 2017, 12:26

По результатам первого дня из оборота изъято 49 единиц огнестрельного оружия.


Усиление контроля за оборотом оружия входит в одно из требований полицейского мероприятия «Правопорядок», стартовавшего в регионе накануне 28-ой зимней Универсиады-2017, сообщает Zakon.kz с ссылкой на пресс-службу ДВД Алматинской области.

Отработка в регионе носит профилактический характер и организована в пяти районах, наиболее приближенных к Алматы (Талгарский, Енбекшиказахский, Карасайский, Жамбылский и Илийский районы).

Полицейские производят проверки по нескольким линиям – миграционной службы, криминальной полиции, борьбы с наркобизнесом, а также лицензионно-разрешительной системы и МПС.

«По результатам первого дня из оборота изъято 49 единиц огнестрельного оружия, 2 из них являются незаконными. 42 владельца оружия, допустившие нарушения, привлечены к ответственности с наложением штрафных санкций на общую сумму 453800 тенге. За различные нарушения миграционного законодательства к ответственности также привлечены 70 иностранных граждан и 77 казахстанцев. В ходе отработки полицейскими Карасайского и Талгарского районов задержаны два разыскиваемых уголовных преступника, а также установлено местонахождение двух пропавших без вести жителей Илийского и Карасайского районов» - проинформировали в ДВД области.

ОПМ «Правопорядок» продлится в регионе до 25 января и направлена на профилактику правонарушений, а также стабилизацию оперативной обстановки в регионе. В этой связи полиция призывает граждан с пониманием отнестись к действиям стражей порядка и оказывать им посильное содействие.

Фото: Ростех

Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Добавить комментарий
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код