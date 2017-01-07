Юный фанат "Барыса" погиб в автокатастрофе

Маленький воспитанник "Барыс-2008" погиб в автомобильной аварии, сообщает Zakon.kz со ссылкой на страницу ХК "Барыс".





"Ужасная новость, друзья… Наверняка, многие из вас видели этого маленького «барсика» на арене во время домашних матчей или в фото-отчётах и видео-обзорах. Преданный, искренний и яркий болельщик нашей команды, воспитанник «Барыс-2008» - Платон Даниленко - трагически погиб в дорожном происшествии. Хоккейный клуб «Барыс» выражает искренние соболезнования родным и близким мальчика в связи с невосполнимой утратой…", - говорится в сообщении.











