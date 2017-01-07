4 сокола-балабана пытались вывезти в Шарджу через аэропорт Алматы
7 января 2017, 13:51
Птицы были в ручной клади.
В аэропорту Алматы транспортные полицейские задержали женщину-пассажирку, которая пыталась перевезти 4 сокола-балабана из Алматы в Шарджу, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДВД на транспорте.
6 января сотрудниками криминальной полиции Линейного отдела внутренних дел в аэропорту г.Алматы после прохождения пограничного контроля, при оформлении рейса сообщением «Алматы-Шарджа» была задержана пассажирка 1974 года рождения, гражданка Республики Казахстан.
Входе проверки, у нее в ручной клади (дорожная сумка черного цвета) находились 4 сокола-балабана, которые были упакованы в ящики.
Данный факт зарегистрирован в едином реестре досудебного расследования по ст. 339 УК РК (Незаконное обращение с редкими и находящимися под угрозой исчезновения, а также запрещенными к пользованию видами растений или животных, их частями или дериватами).
По словам подозреваемой дорожную сумку ей передали после прохождения пограничного контроля ранее незнакомая женщина, так как она не успела, передать пассажиру, находящегося в самолете.
В настоящее время проводится расследование.
Фото: StudFiles.ru
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