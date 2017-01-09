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Массовое ДТП с участием внедорожников произошло в Уральске

9 января 2017, 08:34

Видео с места происшествия прислали очевидцы.


Массовая аварияя с участием внедорожников произошла в Уральске. Столкновение произошло в районе 2-ой базы, сообщает "Мой ГОРОД".

Видео с места происшествия прислали очевидцы.

ДТП произошло 8 января, около 21:00, в районе 2-ой базы по ул. Евразии. Столкнулись три автомобиля, два из которых Land Cruiser и одна Lada Granta. На место аварии приехала карета скорой помощи. Подробности ДТП выясняются.


Дана Рахметова.

Фото: кадр из видео.

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