Массовое ДТП с участием внедорожников произошло в Уральске
9 января 2017, 08:34
Видео с места происшествия прислали очевидцы.
Массовая аварияя с участием внедорожников произошла в Уральске. Столкновение произошло в районе 2-ой базы, сообщает "Мой ГОРОД".
Видео с места происшествия прислали очевидцы.
ДТП произошло 8 января, около 21:00, в районе 2-ой базы по ул. Евразии. Столкнулись три автомобиля, два из которых Land Cruiser и одна Lada Granta. На место аварии приехала карета скорой помощи. Подробности ДТП выясняются.
Дана Рахметова.
Фото: кадр из видео.
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