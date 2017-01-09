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Как изменятся размеры штрафов в Казахстане в 2017 году

9 января 2017, 09:05

Наиболее распространенные административные взыскания, пересчитанные в соответствии с МРП.


В наступившем году размер одного месячного расчетного показателя составит 2269 тенге. Это на 148 тенге больше по сравнению со ставкой прошлого года. Соответственно, возрастут с января и размеры штрафов, передает YK-news.kz.

Во сколько теперь гражданам обойдутся различные проступки? В таблицу включены наиболее распространенные административные взыскания, пересчитанные в соответствии с МРП, который был принят на 2017 год — 2269 тенге.



Фото: nalogikz.kz

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