Как изменятся размеры штрафов в Казахстане в 2017 году
9 января 2017, 09:05
Наиболее распространенные административные взыскания, пересчитанные в соответствии с МРП.
В наступившем году размер одного месячного расчетного показателя составит 2269 тенге. Это на 148 тенге больше по сравнению со ставкой прошлого года. Соответственно, возрастут с января и размеры штрафов, передает YK-news.kz.
Во сколько теперь гражданам обойдутся различные проступки? В таблицу включены наиболее распространенные административные взыскания, пересчитанные в соответствии с МРП, который был принят на 2017 год — 2269 тенге.
Фото: nalogikz.kz
Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.
Сообщить об ошибке х
4838111-6664e9c359b5dd3dd173d0e76dd0159c
Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com