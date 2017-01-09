Сайт с петицией против временной регистрации в РК заблокирован

Свыше шести тысяч казахстанцев подписались против новых правил, касающихся временной регистрации граждан. Такое количество голосов собрала петиция, опубликованная на сайте Avaaz.org . В настоящее время сайт заблокирован , передает Zakon.kz





Как отмечалось в тексте петиции, с 1 января 2017 года действует закон, согласно которому граждане, сменившие место прописки более чем на 1 месяц, должны регистрироваться по адресу проживания. В противном случае гражданам грозит штраф в 16 тысяч тенге. "Мы считаем, что данные нормы закона серьезно ограничивают свободу передвижения граждан. Это также является грубым нарушением Международного пакта о гражданских и политических правах ООН, которые Казахстан ратифицировал. Учитывая, что сотни тысяч граждан передвигаются по стране, это нанесет им серьезный урон. Ни у всех есть возможность прописаться по месту жительства, пройти регистрацию в необходимые сроки. Ни в одном другом развитом государстве такой нормы не существует. В США, Германии, Италии, Испании, Швеции и в других странах этого нет. Граждане могут свободно перемещаться по своему государству и для этого регистрации не требуется. Регистрироваться должны иностранцы, которые временно приехали в другую страну. Почему мы, граждане Казахстана, должны проходить регистрацию в собственной стране? Неужели мы не можем свободно передвигаться, жить и работать в любой точке нашего Отечества без регистрации? Зачем создавать своим гражданам лишние волокиты и бумажные проблемы?





С 2017 года граждане 48 стран могут посетить Казахстан без визы. Гражданам некоторых государств даже предоставили возможность пребывать в нашей стране до 3 месяцев. На этом фоне выглядит абсурдным требование регистрации у казахстанских граждан в течение 1 месяца. Въезд для иностранцев в Казахстан упрощается, а для собственных граждан возводятся ненужные барьеры. Почему так происходит? Где логика и здравый смысл?





С другой стороны, как полицейские, которые должны штрафовать граждан за отстуствие регистрации, будут искать нарушителей закона? Они будут заходить в каждую квартиру и дом в поисках нарушителей? Хватит ли для этой работы сотрудников полиции? У них не осталось других обязанностей, кроме как искать незарегистрированных граждан?





А как сотрудники полиции будут доказывать, что гражданин проживает в одном и том же месте без регистрации более одного месяца? Как будут вести отсчет со дня пребывания гражданина? Что будет с гражданами, которые построили частные дома, но еще не успели узаконить свое имущество? А с теми, кто живет в дачных массивах? Кто снимает квартиры и не имеет собственного жилья? Ведь это сотни тысяч граждан по всей стране. Полицейские будут их всех задерживать и штрафовать?





Эта норма закона никак не ударит по террористам и другим преступникам. Террорист не будет регистрироваться или платить штраф. Данное нововведение никак не поможет выявить потенциальных преступников и нейтрализовать их. Наоборот, это вновь ударит по миллионам граждан, которые в силу разных обстоятельств вынуждены покинуть свои дома и населенные пункты и временно проживают в других местах. Массовые штрафы и гонения лишь усилят недовольство в обществе и приведут к напряженной обстановке. В связи с этим мы, граждане Казахстана, просим вас отменить эту норму закона", - говорится в тексте обращения.



