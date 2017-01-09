Ислам и Православие занимают особое положение в жизни общества - Митрополит Александр

Глава Православной Церкви Казахстана Митрополит Астанайский и Казахстанский Александр подвел итоги 2016 года, сообщает Zakon.kz





Подводя итоги 2016 года, Митрополит Александр сказал: «Для Казахстанского Митрополичьего округа, как и для всей нашей страны, ушедший в вечность 2016 год прошел под знаком исторического юбилея – 25-летия Независимости Республики Казахстан. Наша страна является светским государством, но традиционные религии, и в первую очередь Ислам ханафитского мазхаба и Православное христианство, в жизни общества занимают особое положение. Недаром Президент Республики, многоуважаемый Нурсултан Абишевич Назарбаев, назвал традиционный мирный Ислам и Православие двумя крыльями и духовными столпами Казахстана. Существует незыблемый закон бытия – дух творит себе формы, и внутреннее духовное состояние человека, общества или народа определяет состояние всей окружающей атмосферы, путь развития или, напротив, угасания в самых разных сферах существования.





Успехи Казахстана на международной политической арене, достижения в области экономики, науки и культуры за четверть века независимости, были достигнуты под мудрым руководством главы государства Нурсултана Абишевича благодаря опоре на прочный фундамент духовно-нравственных ценностей, в числе которых многовековые традиции братолюбия, добрососедства и взаимопомощи, подчеркнул Митрополит Александр.





Что касается терроризма и экстремизма, то, по мнению архипастыря, 2016 год был временем очень не простым. «Вокруг нас, вокруг нашей страны бушуют конфликты на межнациональной, на межрелигиозной почве, чего с Божьей милости в Казахстане нет. Чего стоит только одна Сирия! Все это дает повод и разуму, и сердцу человека очень серьезно относиться к этим вопросам».





Роль религиозных организаций в предупреждении терроризма архипастырь видит в первую очередь в том, чтобы разъяснять людям, что мир и согласие – это бесценное сокровище бытия и жизни человека на земле.





- И ДУМК, и Верховный муфтий лично, и Православная церковь в Казахстане в своих проповедях, в конкретных делах стараются сделать все, чтобы граждане нашей страны с юных лет получили в сердце и в разум свой эти незыблемые традиции, которые характерны для Казахстана, - акцентировал внимание Митрополит Александр. - Мир, братолюбие, согласие, взаимопонимание – это очень важно, чтобы с юных лет человек понимал, что мир многополярен, что рядом с тобой живут носители других культур, носители других религиозных взглядов и сохранить вот ту толерантность, о которой у нас часто говорят. Беспрецедентные военные конфликты тревожат сердце каждого человека, и мы молимся, чтобы Господь даровал мир своему миру, чтобы люди пришли в познание истины, чтобы те, кто разжигает эти ненавистные, не свойственные, не характерные для нормального человека противостояния, поняли, что мир будет жить, существовать по-настоящему, с пользой для каждого человека. Только тогда будут согласие, доброта и мир между людьми. Поэтому каждый из нас, где он ни был, какое бы положение не занимал, должен сделать всё для того, чтобы на уровне семьи, на уровне близких, на уровне своего государства предпринимать всё для того, чтобы священное слово «мир» было великим достоянием каждого человека.

Никакого оправдания терроризму и экстремизму не может быть.





Торгын Нурсеитова Фото mitropolia.kz



