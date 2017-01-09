Временная регистрация в РК: реакция соцсетей

Новые правила временной регистрации в РК вызвали язвительные комментарии пользователей соцсетей. Они уже несколько дней активно обсуждают штрафы за проживание и предоставление жилья арендаторам. Большинство пользователей негодует, но есть и такие у которых новые нормы вызывают смех.



