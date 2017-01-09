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Временная регистрация в РК: реакция соцсетей

9 января 2017, 13:45

Казнет уже несколько дней активно обсуждает штрафы за проживание и предоставление жилья арендаторам.


Новые правила временной регистрации в РК вызвали язвительные комментарии пользователей соцсетей. Они уже несколько дней активно обсуждают штрафы за проживание и предоставление жилья арендаторам. Большинство пользователей негодует, но есть и такие у которых новые нормы вызывают смех.

Zakon.kz представляет читателям небольшую подборку мемов, распространенных в соцсетях:






















А это очереди в ЦОНах:









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