Временная регистрация в РК: реакция соцсетей
9 января 2017, 13:45
Казнет уже несколько дней активно обсуждает штрафы за проживание и предоставление жилья арендаторам.
Новые правила временной регистрации в РК вызвали язвительные комментарии пользователей соцсетей. Они уже несколько дней активно обсуждают штрафы за проживание и предоставление жилья арендаторам. Большинство пользователей негодует, но есть и такие у которых новые нормы вызывают смех.
Zakon.kz представляет читателям небольшую подборку мемов, распространенных в соцсетях:
А это очереди в ЦОНах:
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