Спешивший на намаз врач отказался принять пациента в Кыргызстане

В Кыргызстане врач из-за подошедшего времени для чтения намаза отказался принять пациента, нуждавшегося в срочной медицинской помощи, передает собственный корреспондент передает собственный корреспондент МИА «Казинформ» в Бишкеке со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения КР.





«Врач одной из больниц Кыргызстана отказался принять срочного больного, сославшись на время намаза, и захлопнул перед слезно просящими о помощи родственниками дверь», - говорится в сообщении. Министр здравоохранения Кыргызстана Талантбек Батыралиев отметил, что возьмёт данный факт под личный контроль.





«Минздрав не вмешивается в религиозные убеждения своих сотрудников, если они не запрещены законом, однако их действия никак не должны нарушать режим работы медицинского учреждения. В первую очередь врачи должны оказать качественные услуги своим пациентам. Больные не должны страдать. Любые наши действия должны быть в первую очередь направлены на спасение пациентов», - отмечает глава Минздрава.





Мадибек Джанибеков