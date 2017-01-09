Спешивший на намаз врач отказался принять пациента в Кыргызстане
9 января 2017, 13:49
Министр здравоохранения Кыргызстана возьмёт решение данного инцидента под личный контроль.
В Кыргызстане врач из-за подошедшего времени для чтения намаза отказался принять пациента, нуждавшегося в срочной медицинской помощи, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ» в Бишкеке со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения КР.
«Врач одной из больниц Кыргызстана отказался принять срочного больного, сославшись на время намаза, и захлопнул перед слезно просящими о помощи родственниками дверь», - говорится в сообщении. Министр здравоохранения Кыргызстана Талантбек Батыралиев отметил, что возьмёт данный факт под личный контроль.
«Минздрав не вмешивается в религиозные убеждения своих сотрудников, если они не запрещены законом, однако их действия никак не должны нарушать режим работы медицинского учреждения. В первую очередь врачи должны оказать качественные услуги своим пациентам. Больные не должны страдать. Любые наши действия должны быть в первую очередь направлены на спасение пациентов», - отмечает глава Минздрава.
Мадибек Джанибеков
Фото с сайта kazinform.kz
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