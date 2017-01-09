Что творится в алматинских ЦОНах

В связи с вступлением в законную силу поправок в миграционное законодательство о временной регистрации граждан по месту пребывания в ЦОНах Южной столицы с раннего утра столпотворение. В Центре по обслуживанию населения Алмалинского района побывал корреспондент Zakon.kz





Огромные очереди, суматоха и множество недовольных жителей города. Как оказалось, недовольных не столько принятием нового закона, сколько неподготовленностью ЦОНов к большому потоку клиентов.





«Чтобы получить регистрацию я потратила около 2,5 часов. Но это еще не долго, некоторые ждут больше. Мне кажется, правильно, что приняли такой закон. Надеюсь, будет меньше всякой дряни. Приехал - будь добр зарегистрироваться, чтобы, если вдруг совершил преступление, тебя сразу нашли. Хорошо будет, тогда будет порядок», - поделилась Валентина Антоновна.









Оформление документов занимает не более 10-15 минут, однако километровые очереди увеличивают время ожидания в разы.





«Настоящий бардак! Не говоря о таких громких словах, как нарушение прав человека. Ведь можно было все сделать по-человечески, но нет... Как всегда, и они на самом деле думают, что злоумышленники будут регистрироваться перед совершением преступления?», - задается вопросом Иван Сергеевич.









«Я пришел в ЦОН к открытию, скоро будет четыре часа, как я здесь. Конечно, я не доволен, сказали же, что это займет не более 10 минут. В любом случае лучше сегодня помучиться и закрыть этот вопрос, чем ждать, когда придут домой и будут требовать оплатить штраф», - сказал арендодатель Ербол.









Некоторые горожане считают взимаемую госпошлину в размере 227 тенге незаконной и не хотят ее платить. Но все же штраф в размере 7 МРП - около 16 тыс. тенге заставляет их занять очередь к кассе.





«Если они приняли такой закон, то должны были подумать о людях. Дать больше времени для тех, кто работает, кому нездоровится. В целом, я не против этого закона, но я пенсионерка и не готова платить большой штраф», - поделилась 70-летняя пенсионерка Любовь Борисовна.





«Честно говоря, даже не знаю для чего нужна эта регистрация. Приняли очередной закон, который действует на усложнение жизни населения. Никто точно не знает, как он будет работать в реальности. Возникает много вопросов, на которые никто не может дать вразумительных ответов», - выразил свою точку зрения студент Жанибек









«Я инвалид, голова кружится, не могу стоять в этой очереди. Почему не подумали о таких, как я? К принятию поправок отношусь положительно. А то слишком много непонятных людей живут в съёмных квартирах», - сказал Абдурашит Левирович.









К слову, ЦОНы работают в новом режиме с 8 до 20:00 и без перерывов на обед. Также в городах Алматы, Астана и Шымкент можно произвести временную регистрацию в любом ЦОНе вне зависимости от того, где находится жилье.









«Раньше, если жилье клиента находилось в Есильском районе, то он не мог прописаться в Сарыаркинском районе. Теперь же он может в любом ЦОНе получить такую услугу по временной регистрации», - прокомментировал заместитель директора Дирекции оказания государственных услуг государственной корпорации «Правительство для граждан» Шокан Абдильманов.





Привлекать к ответственности за отсутствие регистрации начали с 7 января - момента вступления закона «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты по вопросам противодействия экстремизму и терроризму» в силу.





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Диляра Азанбекова, Алматы



