В Казахстане 352 улицы все еще носят имя Ленина
9 января 2017, 17:50
Больше всего таких улиц находится в северных и восточных регионах республики.
Помимо 352 улицы имени Ленина, есть 267 улиц "Советская" и 275 улиц «Октябрь». Об этом сообщает телеканал Казахстан.
В 2016 году, в рамках празднования 25- летие Независимости, в стране переименовали 147 улиц и 32 объекта с устаревшими названиями. Несмотря на это улиц, носящие идеологически устаревшие названия, остается немало.
Больше всего таких улиц находится в северных и восточных регионах республики. Например, только в Костанайской области 113 улиц носят имя Ленина и 84 улиц - «Октябрь».
В материале так же говорится, что только 15% улиц Костаная носят современные или казахские названия. Такая же ситуация наблюдается в городах Петропавл и Усть-Каменогорск.
Представитель Министерство культуры и спорта РК отмечает несколько проблем в переименовании. Это существовавший почти 7 лет мораторий на переименовании улиц и несогласие жителей во время голосование по вопросам переименования того или иного объекта или улицы.
Фото kievvlast.com.ua
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