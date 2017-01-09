В Казахстане 352 улицы все еще носят имя Ленина

Больше всего таких улиц находится в северных и восточных регионах республики.

Помимо 352 улицы имени Ленина, есть 267 улиц "Советская" и 275 улиц «Октябрь» . Об этом сообщает телеканал . Об этом сообщает телеканал Казахстан





В 2016 году, в рамках празднования 25- летие Независимости, в стране переименовали 147 улиц и 32 объекта с устаревшими названиями. Несмотря на это улиц, носящие идеологически устаревшие названия, остается немало.





Больше всего таких улиц находится в северных и восточных регионах республики. Например, только в Костанайской области 113 улиц носят имя Ленина и 84 улиц - «Октябрь».





В материале так же говорится, что только 15% улиц Костаная носят современные или казахские названия. Такая же ситуация наблюдается в городах Петропавл и Усть-Каменогорск.





Представитель Министерство культуры и спорта РК отмечает несколько проблем в переименовании. Это существовавший почти 7 лет мораторий на переименовании улиц и несогласие жителей во время голосование по вопросам переименования того или иного объекта или улицы.







