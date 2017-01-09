Обнаружено блокирование рекламы на сайте

Уважаемые пользователи,

создатели сайта не желают превращать его в свалку рекламы, но для существования нашего сайта необходим показ нескольких баннеров.

просим отнестись с пониманием и добавить zakon.kz в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).
WHATSAPP +7 (701) 737-85-12
 
Новости за сегодня

В Шымкенте школьный тренер снимал порно с учениками

9 января 2017, 19:05

Мужчину посадили на 15 лет.


В специализированном межрайонном суде по уголовным делам ЮКО вынесли приговор 49-летнему экс-тренеру одной из шымкентских детско-юношеских спортивных школ, передает Тimeskz.kz.

Он признан виновным по статье «Насильственные действия сексуального характера в отношении заведомо малолетнего».

Тренера приговорили к 15 годам колонии строгого режима, а также до конца жизни лишили права работать в детских учреждениях.

Холостой тренер с безупречной репутацией и солидным стажем работы, как доказало судебное разбирательство, занимался растлением своих маленьких воспитанников. Развратные действия снимал на камеру и выкладывал в сеть. Его на кадрах вычислили старшие ребята и показали диски с порнографией старшему тренеру. Вспыхнул скандал, завершившийся судебным приговором.


Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Добавить комментарий
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код