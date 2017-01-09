В Шымкенте школьный тренер снимал порно с учениками
Мужчину посадили на 15 лет.
В специализированном межрайонном суде по уголовным делам ЮКО вынесли приговор 49-летнему экс-тренеру одной из шымкентских детско-юношеских спортивных школ, передает Тimeskz.kz.
Он признан виновным по статье «Насильственные действия сексуального характера в отношении заведомо малолетнего».
Тренера приговорили к 15 годам колонии строгого режима, а также до конца жизни лишили права работать в детских учреждениях.
Холостой тренер с безупречной репутацией и солидным стажем работы, как доказало судебное разбирательство, занимался растлением своих маленьких воспитанников. Развратные действия снимал на камеру и выкладывал в сеть. Его на кадрах вычислили старшие ребята и показали диски с порнографией старшему тренеру. Вспыхнул скандал, завершившийся судебным приговором.
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