В Шымкенте школьный тренер снимал порно с учениками

Мужчину посадили на 15 лет.

В специализированном межрайонном суде по уголовным делам ЮКО вынесли приговор 49-летнему экс-тренеру одной из шымкентских детско-юношеских спортивных школ, передает Тimeskz.kz.

Он признан виновным по статье «Насильственные действия сексуального характера в отношении заведомо малолетнего».

Тренера приговорили к 15 годам колонии строгого режима, а также до конца жизни лишили права работать в детских учреждениях.

Холостой тренер с безупречной репутацией и солидным стажем работы, как доказало судебное разбирательство, занимался растлением своих маленьких воспитанников. Развратные действия снимал на камеру и выкладывал в сеть. Его на кадрах вычислили старшие ребята и показали диски с порнографией старшему тренеру. Вспыхнул скандал, завершившийся судебным приговором.