Проверку наличия временной регистрации полицейские Алматы начнут через месяц

Такие рейды проводятся на рынках и в торговых домах. Но есть и особые горожане, к которым правоохранители приходят в гости. В основном это наркозависимые, страдающие алкоголизмом и лица с судимостью.





За три дня сотрудники проверили пять тысяч человек, состоящих на особом контроле. К слову, инспекция уже принесла первые плоды: задержали почти 500 иностранцев, которые нарушили миграционное законодательство.





А еще благодаря рейду полицейские накрыли притон. В одной из гостиниц попались сразу 32 девушки, которые предоставляли интимные услуги.





"Очень важно, чтобы граждане четко разграничивали, что запланированное в конце прошлого года мероприятие в канун Универсиады-2017 никоим образом не связано с последними нововведениями в законодательство. Поэтому функции, они в данном случае не пересекаются", - заявила официальный представитель ДВД г. Алматы Салтанат Азирбек.



