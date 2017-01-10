Транзит продукции из Кыргызстана через Казахстан продолжится

Предприниматели из Кыргызстана продолжат транзит своей продукции в Россию через нашу республику, сообщает Хабар 24.

Напомним, с этого года Казахстан запретил Кыргызстану перевозить автотранспортом молоко и мясо.

В Министерстве сельского хозяйства прокомментировали это решение. Оказалось, мера принята в связи с опасениями в отношении ветеринарной и фитосанитарной безопасности кыргызской продукции.

При этом 15-ти предприятиям все-таки дали возможность поставлять через нашу республику на российский рынок свои товары, но только по железной дороге. Причем, тариф для соседей снизили почти в три раза.

«Транзит будет осуществляться в специальных вагонах. В основном это центральные регионы РФ. Поэтому маршрут был создан таким образом. Что это дает? Это позволит кыргызским предпринимателям осуществлять свои поставки по 102-м товарным позициям, дополнительно еще к тем трем, что они имели. Дополнительно прорабатываются другие маршруты следования», - сказал заместитель председателя Комитета МСХ РК Олжас Аусабаев.