Обнаружено блокирование рекламы на сайте

Уважаемые пользователи,

создатели сайта не желают превращать его в свалку рекламы, но для существования нашего сайта необходим показ нескольких баннеров.

просим отнестись с пониманием и добавить zakon.kz в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).
WHATSAPP +7 (701) 737-85-12
 
Новости за сегодня

Снегопады и повышение температуры прогнозируют синоптики РК в ближайшие трое суток

10 января 2017, 13:56

Прогноз погоды на 10-12 января 2017 г.


По прогнозу синоптиков РГП «Казгидромет», в ближайшие трое суток, ожидается неустойчивая погода. В предстоящие сутки большинство областей Казахстана окажутся под влиянием западного циклона, который на запад и север страны принесет пасмурную погоду со снегопадами и метелями, а в южные регионы повышение температуры, передает Zakon.kz.

По мере продвижения циклона с запада на восток, ожидается повышение температуры и снегопады в центральных, восточных и южных областях. Так, 10 и 11 января в северных областях дневная температура предполагается около -7…-13ºС, а в южных от 0º до +10ºС.

Для Казахстана, с его значительной протяженностью с севера на юг и с запада на восток, такие контрасты температуры являются обычным явлением в холодное время года.

Более подробный прогноз погоды смотрите здесь

Напомним, что синоптики, согласно долгосрочному прогнозу на январь, прогнозировали частные снегопады в этом месяце. Также они предупреждали о трех волнах похолодания, которые ожидали на рождественские праздники, на Крещение (17-23 января) и в конце месяца.

Фото: Udivitelno

Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Добавить комментарий
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код