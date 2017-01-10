Снегопады и повышение температуры прогнозируют синоптики РК в ближайшие трое суток

По прогнозу синоптиков РГП «Казгидромет», в ближайшие трое суток, ожидается неустойчивая погода. В предстоящие сутки большинство областей Казахстана окажутся под влиянием западного циклона, который на запад и север страны принесет пасмурную погоду со снегопадами и метелями, а в южные регионы повышение температуры, передает В предстоящие сутки большинство областей Казахстана окажутся под влиянием западного циклона, который на запад и север страны принесет пасмурную погоду со снегопадами и метелями, а в южные регионы повышение температуры, передает Zakon.kz





По мере продвижения циклона с запада на восток, ожидается повышение температуры и снегопады в центральных, восточных и южных областях. Так, 10 и 11 января в северных областях дневная температура предполагается около -7…-13ºС, а в южных от 0º до +10ºС.





Для Казахстана, с его значительной протяженностью с севера на юг и с запада на восток, такие контрасты температуры являются обычным явлением в холодное время года.





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