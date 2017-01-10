В ходе поездки в регион депутаты провели несколько встреч с населением, посетили ряд предприятий и населенных пунктов области.

Депутаты предлагают внедрить опыт Актюбинской области по развитию сельхозкооперативов в других регионах Казахстана. Такое предложение депутаты Мажилиса Парламента РК, находящиеся в Актюбинской области с рабочей поездкой озвучили в ходе встречи с главой региона Бердыбеком Сапарбаевым, передает пресс-служба акима области.





Как сообщалось ранее, в область прибыли депутаты Сената Парламента Елеусин Сагиндыков, Марат Тагимов, депутаты Мажилиса Парламента Бактыкожа Измухамбетов, Владимир Божко, Абай Тасболатов, Глеб Щегельский, Куралай Каракен, Жамбыл Ахметов и Дания Еспаева.





В ходе поездки в регион депутаты провели несколько встреч с населением, посетили ряд предприятий и населенных пунктов области. Народные избранники на местах ознакомились с реализацией государственных программ, в том числе, направленных на развитие сельского хозяйства. В ходе встречи с акимом области мажилисмены отметили эффективную реализацию Закона «О Кооперации». Всего в 2016 году было создано 72 производственных сельскохозяйственных кооператива.





С целью технического оснащения кооперативов руководство области выделило средства на закуп 13 рефрижераторов, 13 молоковозов, 4 прицепных цистерн, 2 молокоприемных пунктов. Техника позволит наладить систему качественного централизованного сбора сырья и его доставки на перерабатывающие предприятия. Мажилисмен Дания Еспаева считает, что внедрение подобной практики целесообразно и для других регионов Казахстана. Подобная мера поддержки сельхозкооперативов окажет существенное влияние на их дальнейшее развитие и объемы вырабатываемой ими продукции. В ходе встречи стороны обсудили ряд других актуальных вопросов. В том числе, вопросы реализации новой государственной программы «Нұрлы жер» и др.









Бердыбек Сапарбаев ознакомил мажилисменов с рядом вопросов, в решении которых область ожидает содействия с их стороны, а также проинформировал о социально-экономическом положении региона. Он отметил, что несмотря на экономический кризис, по итогам 2016 г. местные власти выполнили поручение Президента страны по росту всех основных социально-экономических показателей.





Комплексным планом занятости было охвачено более 29 тыс. человек. В рамках Карты Индустриализации введено 3 проекта на 6 млрд. тенге, в том числе сдан в эксплуатацию домостроительный комбинат, мощности которого будут задействованы в реализации пилотного проекта по строительству быстровозводимого жилья в рамках программы «Нұрлы жер». Данное предложение поддержано Правительством РК. Стоит отметить, что ДСК позволит сократить обычные сроки строительства в 1,5 раза. Всего в 2016 г. в области было введено в эксплуатацию 616 тыс.м2 жилья или почти 5 тысяч квартир.





В 2016 году в сфере сельского хозяйства реализовано 25 инвестиционных проектов на 3,2 млрд.тг. По итогам 2016 г. индекс физического объема сельского хозяйства увеличен на 8,6%, средняя урожайность по зерновым культурам - в 2,2 раза. Увеличилось поголовье крупного и мелкого рогатого скота, лошадей и птиц. Площадь используемых орошаемых земель была увеличена на 18 600 га. Еще 19,5 тыс. га. орошаемых земель будет восстановлено при содействии международных банков – ЕББР и ИБР.





В течение года цены на многие продукты питания удалось значительно снизить благодаря развитию межрегиональной кооперации, в рамках которой в Актюбинскую область в 2016 г. было завезено свыше 21 тыс. тонн продукции на сумму 4,3 млрд. тенге, поставлено из области более 45 тыс. тонн на 8,9 млрд. тенге.





Глава региона также проинформировал о работе по развитию социальной сферы, развитию медицинского кластера, улучшению экологической обстановки, благоустройству населенных пунктов, строительству и ремонту инженерных сетей, транспортной инфраструктуры. 2016 год для Актюбинской области стал годом активной реализации государственно-частного партнерства. В рамках ГЧП началось строительство ряда важных социальных объектов, в том числе введены в эксплуатацию 2 школы и др. В 2017 году в рамках ГЧП будет введено 24 объекта на 22 млрд. тенге.





- Мы и далее будем прилагать все усилия, использовать имеющиеся резервы, для исполнения поручений Президента страны, - резюмировал встречу Бердыбек Сапарбаев.



