В Великобритании объявили о смерти Елизаветы II

Пользователи социальных сетей успели запечатлеть сообщение прежде, чем оно было удалено.

На официальном сайте королевской семьи Великобритании объявили о смерти Елизаветы II. Сообщение было удалено вскоре после публикации, однако опровержения до сих пор не последовало, пишет пишет Дни.ру





Пользователи социальных сетей успели запечатлеть сообщение прежде, чем оно было удалено. Судя по всему, опубликованный материал являлся официальным заявлением принца Чарльза о смерти матери.









"Королева Елизавета II умерла во сне утром в своей резиденции в Сандрингемском дворце", – гласит текст сообщения. После удаления заявления принца Чарльза официальные комментарии по поводу инцидента не последовали.





Близкие королевы пока никак не реагируют на слухи о ее кончине. Пользователи социальных сетей предполагают, что новость о смерти монарха специально утаивают, для проведения процедур по передаче власти.





Напомним, в последнее время Елизавета II достаточно часто болеет. Как известно, любой недуг в ее возрасте (а ей уже без малого 90 лет!), очень опасен.





Например, недавно из-за болезни монарх была вынуждена отменить официальные мероприятия. Елизавета II с мужем принцем Филиппом Эдинбургским 21 декабря должны были приехать в Сандрингемский дворец в Норфолке для встречи Рождества, но им пришлось изменить планы из-за ужасной простуды.



